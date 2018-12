Antoine Kina et Augustin Meurmans ont décollé ce lundi matin de Brussels Airport en direction de l'Inde pour pallier respectivement les défections de Manu Stockbroekx, blessé à la cuisse en pleine course à la 51e minute du match contre l'Inde, et John-John Dohmen, tombé malade durant le tournoi.

Après une courte victoire face au Canada et un partage contre le pays hôte indien, les Red Lions disputent leur prochain, et dernier, match de poules ce samedi contre l'Afrique du Sud.