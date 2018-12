L'Afrique du Sud et le Canada ont fait match nul 1-1 (mi-temps: 0-0) en ouverture de la 2e journée du groupe C à la Coupe du monde de hockey, dimanche midi, à Bhubaneswar, en Inde. Ce duel préfaçait le choc entre l'Inde et la Belgique qui débutera à 14h30 (heures belges) et permettra au vainqueur de prendre une option sur une qualification directe pour les quarts de finale du tournoi mondial. Canadiens et Sud-Africains se retrouvaient au pied du mur dimanche, après leur défaite respective lors de la première journée de mercredi. Le Canada, 11e mondial, s'était incliné d'un seul but (1-2) devant la Belgique, tandis que l'Afrique du Sud en avait concédé cinq (0-5) face à l'Inde. Malgré une nette domination émaillée de plusieurs occasions et trois pc pour l'Afrique du Sud (FIH 15), le score est resté vierge jusqu'à la mi-temps.

Les Canadiens, qui n'avaient réussi à inquiéter le gardien adverse qu'à une reprise, ont quelque peu réagi après la pause mais encaissaient néanmoins le premier but des œuvres de Nqobile Ntuli (43e). Les Red Caribous rétablissaient immédiatement l'égalité suite à un penalty stroke accordé sur suite de pc. Le capitaine canadien Scott Tupper se chargeait de la transformation (45e) et le marquoir n'évoluait plus.

Canada et Afrique du Sud, cette dernière avec une moins bonne différence de buts, totalisent 1 unité en deux rencontres, derrière l'Inde et la Belgique (3 pts) qui se disputeront la première place du groupe C plus tard dans l'après-midi.