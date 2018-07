Ce partage belge est une excellente opération pour des Red Panthers qui ont encore leur sort entre les mains. Samedi, il faudra comme prévu prendre les 3 points contre le Japon pour poursuivre l'aventure en Coupe du monde





Premier quart-temps

Niels Thijssen partait avec le même onze que face à la Nouvelle-Zélande. Alix Gerniers montait déjà après 110 secondes et n'avait rien raté. Alix était la première à envoyer une balle dans le cercle, mais Peeters était trop courte. Vanden Borre était impeccable en dernière joueuse face à Kershaw. Vandermeiren l'imitait en écartant un centre dans le cercle. Le début de match était fort équilibré. A deux reprises, Cavenaile était précieuse à l'arrière. On jouait depuis 10 minutes. Aucune occasion n'était à recenser. L'Australie montait doucement en puissance. A la 13e minute, Aisling D'Hooghe touchait sa première balle et sur cette phase, l'Australie provoquait son premier pc. L'arrêt du sabot d'Aisling D'hooghe précipitait le 2e pc.

Weyns sortait très bien et prenait la balle dans le genou. La douleur était forte. Le médecin l'aidait à sortir en boîtant. La fin de quart était compliquée, mais sans casse.





Deuxième quart-temps

Aisling D'Hooghe se mettait en évidence en stoppant un tir à bout portant qui était cadré. Les Australiennes montaient clairement en puissance. Les Reds résistaient grâce à une défense très autoritaire qui commettait très peu de faute. Barbara Nelen obligeait Lynch à sortir pour la bloquer. Les Belges pressent haut et récupèrent beaucoup de balles sans encore avoir une réelle occasion dans le cercle. Peeters était proche du 1-0 sur une déviation dans le cercle à la 24e minute. Pour un coup de stick, Vanden Borre offrait un 3e pc pour l'Australie. La faute était sifflée hors du cercle. La déviation de Slattery passait à côté. Le 4e pc était déjà accordé à la 26e minute. La donneuse ratait son envoi. Vandermeiren centrait encore dans le cercle au prix d'une longue course, mais Versavel était un peu courte. Avec 13 entrées de cercle contre 4 et 5 tirs à zéro, l'Australie était mal récompensée.





Troisième quart-temps

Les Panthers retenaient la leçon de la Nouvelle-Zélande et reprenaient la deuxième mi-temps avec application. Elles contrôlaient les accélérations australiennes. Vandermeiren était précieuse à la 35e minute en déviant la balle dans le cercle. Le troisièem quart était soporifique jusqu'à la 41e minute et ce 5e pc australien. Morgan obligeait D'Hooghe à plonger. Peris voyait vert pour une faute au milieu de terrain. Gerniers et Boon, sur la même phase, cadraient deux gros tirs cadrés, les deux premiers du match. Lynch détournait.





Quatrième quart-temps

Jill Boon était sur le point de partir vers le but, mais Morgan commettait la faute pour l'en empêcher. L'Australie obtenait son 6e pc à la 49e minute. Vanden Borre stoppait proprement et offrait un contre peu dangereux. Hurtz prenait une carte jaune pour ne pas avoir été à 5 mètres. Les Belges tenaient assez facilement le coup malgré les stats défavorables. Sur un effort de Nelen, Boon centraitdans le cercle à la 55e. Boon prenait une verte en fin de match. Le match se soldait sur un rarissime 0-0 grâce à une défense belge très inspirée. D'Hooghe sauvait les meubles à 50 secondes de la fin. Puvrez écartait le danger !





La feuille de match

Australie:Lynch; Malone, Kenny, McMahon, Bone, Kershaw, Morgan, Slattery, Taylor, Smith, Stewart; Peris, Hurtz, Fitzpatrick, Nobbs, Commerford, Bates

Belgique: D’Hooghe; Hillewaert, Puvrez, Vandermeiren, Vanden Borre; Nelen, Raes, Struijk, Limauge, Boon, Versavel Puis Gerniers, Leclef, Cavenaile, Peeters, Weyns, Fobe.

Les arbitres: Mmes A. Church (N-Z) et A. Keogh (Irl)

Carte verte: 42e Peris, 57e Boon

Carte jaune: 50e Hurtz