L'Allemagne (FIH 6) a validé son ticket pour une qualification directe en quarts de finale de la Coupe du monde de hockey, dimanche à Bhubaneswar, en Inde. Lors de la 3e et dernière journée du groupe D, la Mannshaft a battu la Malaisie 5-3, conservant invaincue la 1ère place finale de la poule. Les Pays-Bas (FIH 4) ont quant à eux clôturé cette phase de groupes par un succès 5-1 contre le Pakistan (FIH 13). Ces deux pays sont contraints à passer par des barrages, la Malaisie (FIH 12) est éliminée. Les Néerlandais joueront en barrages contre le Canada et le Pakistan sera bel et bien l'adversaire de la Belgique pour une place en quarts de finale.

Les Allemands joueront leur quart de finale le jeudi 13 décembre (14h30) contre le vainqueur du barrage entre la Belgique et le Pakistan qui aura lieu mardi (12h15). Les Pays-Bas joueront eux leur barrage contre le Canada (FIH 11) également mardi (14h30), et le vainqueur de ce duel trouvera sur sa route en quart jeudi le pays organisateur de l'Inde (FIH 5).