Qui est mieux placé que Michel van den Heuvel pour présenter le barrage de mardi entre les Red Lions et le Pakistan, à la Coupe du monde de hockey, à Bhubaneswar, en Inde ?

Entraîneur principal de l'équipe de Bloemendaal, championne d'Europe des clubs en EHL, l'assistant néerlandais de Shane McLeod fut en effet le sélectionneur du Pakistan entre 2010 et 2012 avant d'intégrer le staff technique de la Belgique fin 2015. "Je connais la moitié des joueurs de l'équipe actuelle", explique van den Heuvel, 54 ans, subitement remercié par le Pakistan juste avant les Jeux Olympiques de Londres pour un problème contractuel. "Ce sont de vrais combattants sur le terrain, c'est dans leur sang", précise-t-il. "La plupart de joueurs proviennent du groupe ethnique des Pathans, originaire d'Afghanistan. Beaucoup sont militaires. Pour eux l'honneur est primordial. Cette équipe est la plus redoutable quand elle est devant un défi et au pied du mur. On l'a vu dimanche contre les Pays-Bas, qui a eu très dur contre eux en première-mi-temps. Nos Red Lions ont déjà pu remarquer comme ils étaient difficiles à manoeuvrer en juillet dernier lors du Champions Trophy de Breda, où nous les avons rencontrés à deux reprises", poursuit le double 'Coach de l'année' aux Pays-Bas, où il fut également entraîneur de l'équipe nationale messieurs entre 2008 et 2010.

Sous contrat avec les Red Lions quelques semaines après l'arrivée du Néo-Zélandais McLeod à la tête des Lions, le triple champion des Pays-Bas avec Oranje-Zwart (2014, 2015 et 2016) apprécie son rôle en Belgique. "Avec Shane nous formons un duo très complémentaire. Nous avons la même vision du jeu et sommes chacun utiles à notre manière. C'est agréable aussi que Shane me donne cette liberté de pouvoir exprimer mes qualités."

Quant à la prestation des Belges jusqu'ici à Bhubaneswar, van den Heuvel pense qu'à l'instar d'Arthur Van Doren qui est son défenseur central à Bloemendaal, on n'a pas encore vu le meilleur jeu de nos compatriotes. "Les meilleurs joueurs choisissent le juste moment pour se montrer. Et ce moment ne se situe pas en phase de groupes, mais demain, mardi, à partir de 17h00 et les jours suivants", conclut-il.