Michel Lecomte, chef des Sports du service public, répond à notre question.

Ce dimanche, les Red Lions ont été sacrés Champions du monde de hockey, en Inde. La finale, qui les opposait aux Pays-bas, n'a toutefois pas été retransmise sur la RTBF. Michel Lecomte, chef des Sports de la RTBF, s'en explique. "L'ensemble des droits de la Coupe du monde de hockey ont rapidement été négociés par Telenet et Voo. On voulait se positionner après les phases de groupe mais ces chaînes à péage ne nous ont pas laissé la possibilité d'une sous-licence. Il y'a une certaine concurrence sur le terrain des droits et on doit s'y plier. On a donc traité l'événement sportif d'une autre façon, en proposant des interviews, des résumés et des portraits dans les différents magazines de la chaîne", explique le présentateur de La Tribune. "Ne pas avoir diffusé la Coupe du monde de hockey a été un vrai manque parce que c'est une équipe représentative qui véhicule de vraies valeurs et qui se distingue à plus d'un titre dans ses résultats et dans son sens collectif".

Michel Lecomte annonce toutefois que les démarches sont en cours pour que la RTBF diffuse le Championnat d'Europe de hockey qui se déroulera à Anvers, en 2019.

"Nous sommes actuellement en discussion avec la chaîne Eleven pour obtenir les droits de diffusion des matchs des Belges, des demi-finales et de la finale."