Les Red Panthers ont subi une courte défaire 3-2 (mi-temps 2-1) face au Etats-Unis, 12e nation mondiale, lors de leur 2e rencontre amicale organisée à Lancaster, en Pennsylvanie, mercredi matin.

La veille, les hockeyeuses belges (FIH-13) avaient entamé par une victoire 2-0 cette série de quatre rencontres amicales, programmées en guise de stage hivernal aux Etats-Unis en vue de se préparer à la prochaine Pro League, qui débutera pour les Panthers le 26 janvier en Argentine. Mercredi, les joueuses de Niels Thijssen ont été prises à froid au 'Spooky Nook Sports', encaissant un but de Danielle Grega après seulement 32 secondes de jeu (1e). Elles ont réussi à égaliser juste avant la fin du premier quart-temps, via la jeune espoire Ambre Ballenghien (15e), avant que la partie ne soit suspendue et transférée comme mardi sous un dôme couvert en raison des mauvaises conditions météorologiques.

A nouveau, la Belgique fut surprise par une action de Grega, qui glissa la balle sous Elodie Picard, la gardienne belge (18e). En deuxième mi-temps, les Panthers sont à nouveau revenues à hauteur de leurs adversaires sur pc, via Louise Versavel (39e), mais Kathleen Sharkey offrit la victoire aux USA sur un rebond devant Picard en fin de partie (58e).

Les deux dernières rencontres face à l'équipe entraînée par l'ex-internationale néerlandaise Janneke Schopman sont programmées jeudi (18h30 locale), ainsi que vendredi (13h30).

Les Belges croiseront encore la route des USA lors de la prochaine Pro League, qui réunit neuf nations du top mondial en duels aller-retour. Les Panthers traverseront à nouveau l'Atlantique pour se mesurer aux Américaines le 29 mars 2019 et les accueilleront le 10 avril dans les installations d'Uccle Sport.