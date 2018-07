Hockey Emma Puvrez joue sans complexe et revit après une expérience délicate en 2014

Calée dans un canapé du luxueux hôtel Marriot situé dans le West India Quay, Emma Puvrez arbore un large sourire. Son visage est lumineux et démontre un épanouissement maîtrisé. La jeune Red Panther de tout juste 21 ans a retrouvé sa joie de jouer. La compétition ne lui fait pas peur. L’enjeu ne la tétanise plus. Avec ses forces et ses faiblesses, la joueuse de l’Antwerp se donne sans compter et jouit de chaque minute passée sur le terrain. L’immense stade de la Lee Valley Hockey ne lui semblait plus démesurément grand. Le chemin parcouru est un signe d’espoir pour de nombreuses joueuses qui ont été lancées dans le grand bain trop tôt.