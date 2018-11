La première journée de championnat Messieurs Honneur avait lieu dans une nouvelle salle (pour le hockey), à Ohain, au complexe Sport Village.

Le revêtement surprenant ressemblait assez bien à celui des salles éphémères : un plastic très dur et fort rigide. La vitesse de la balle était quasi identique mais le rebond était plus important, ce qui a parfois surpris les acteurs de rencontres très animées.

White Star-Waterloo Ducks 6-5

La première rencontre donna lieu à une double course-poursuite. La jeune équipe waterlootoise, avec les Ghislain, Van Oost, L. Capelle et Van Marcke prenait un avantage de deux buts avant que les Everois ne renversent la situation via un Simar très adroit qui plantait 3 buts et portait le score à 5-2. L. Capelle répondait avec trois buts également et le score restait à 5-5 jusqu’à la 36e minute et le but de la victoire pour le White.

Racing-Pingouin 2-0

Avec en renfort les frères Le Clef et Keusters, le Pingouin allait causer beaucoup de problèmes à un Racing un peu hésitant. Jouant très bas, le Pingouin encaissait à la 15e minute un but de de Chaffoy et à la 32e sur une autre réalisation de Truyens : Tchouk reprenait la salle qu’il n’avait plus pratiquée depuis plus d’une dizaine d’année.

Waterloo Ducks-Pingouin 4-2

Enchainant immédiatement, le Pingouin était à nouveau battu par le Watducks dans une rencontre très ouverte. Les Nivellois ouvraient le score mais étaient débordés par des buts de Capelle à nouveau.

White Star-Racing 5-4

Cette rencontre s’annonçait comme un des sommets de la journée. Le début de la rencontre était partagé, avec deux buts de chaque côté. Le Racing prenait l’avance juste avant la pause et passait à 4-2 après la pause. Puis venaient les buts de Simar : à nouveau un triplé qui faisait basculer complètement la situation pour le White Star, avec un dernier but, celui du 5-4 à la 29e minute. Le gardien everois Brocorens allait arrêter des balles très chaudes alors que le Racing jouait les 6 dernières minutes sans gardien. A la dernière minute, le Racing obtenait un pc mais se faisait contrer par une excellente défense.

Namur-Léopold 3-4

Autre grosse rencontre de la journée, celle qui opposait Namur au Léopold. Les Namurois retrouvaient leur gardien fétiche D’Hayer, mais perdaient Degroote qui était retourné au Léopold. La rencontre fut nerveuse. Lemaire ouvrait le score à la 6e minute, Pokorny égalisait à la 14e, Zimmer faisait 2-1 sur pc à la 16e, Jacob égalisait sur pc à la 25e. Degroote sur pc (27e) et Lemaire (32 ») mettaient le Léo sur le velours mais Pokorny redonnait espoir à Namur à la 38e. Trop court pour Namur et son coach qui concédait que c’était la première fois que son équipe pouvait s’aligner au complet.



Gantoise-Amicale Anderlecht 4-3

Spécialiste de la salle, l’Amicale ne devait en principe pas craindre la Gantoise qui avait jusqu’ici joué la salle en dilettante. Mais cette année, c’est différent et Pascal Kina avait emmené une équipe qui allait se montrer compétitive. Antoine donnait l’avantage aux Anderlechtois au quart d’heure. A la reprise, Deplus égalisait, puis De Bolle et A. Kina portaient le score à 1-3. A la 37e Curtil et Deplus marquaient de chaque côté avant que Conreur ne réduise à 4-3 à la dernière minute. La Gantoise surprenait des Amicalistes qui avouaient avoir trop ouvert le jeu par le milieu.

Namur-Gantoise 3-3

Obligés de jouer directement après, les Gantois prenaient rapidement une avance de deux buts par Esquelin et M. Dubois. A la reprise, Pokorny montrait sa puissance sur pc. Wyss-Chodat égalisait mais dans la minute qui suivait redonnait l’avantage aux gantois. Finalement, un dernier but de Jacob venait offrir un point aux deux équipes.

Léopold-Amicale Anderlecht 7-5

Journée porte ouvertes à ce dernier match bruxellois. En 4 minutes (de la 3e à la 7e minute), le score passait à 4-3. Du côté anderlechtois, Noé (2), Noé et Bourdeaud’hui, du côté ucclois Englebert, Degroote sur stroke et Zimmer faisaient tourner fou le marquoir. Avant la pause Degroote et Zimmer encore donnaient l’avance au Léo. A la reprise, Curtil égalisait. Mais finalement Degroote sur pc signait son troisième but et Englebert donnaient la victoire au Léopold.

Au bout de cette journée, seul le Léopold et le White Star restent invaincus. Il semble bien, comme annoncé, que les forces en présence sont queqles peu modifiées et que la compétition sera plus homogène : le danger pourra venir de partout.



