Marc Coudron, président de l’ARBH, a voulu s'adresser à tous les Belges via une lettre.

La voici.

"Chers Fans de Hockey,

J’aimerais vous ramener en août 2013, au Championnat d’Europe organisé au Braxgata à Boom. Pendant toute une semaine, des milliers de Belges étaient venus, tout en rouge, encourager nos Red Lions et nos Red Panthers. Même le Roi et le Premier Ministre étaient de la partie. Tous les médias du royaume ne parlaient que de nos Red Panthers et Red Lions qui étaient parvenus à se sublimer grâce à une incroyable communion avec leur public. Pour ceux qui y étaient, ces moments sont inoubliables !

L’année prochaine, au mois d’août, la Belgique a la chance de pouvoir à nouveau accueillir le Championnat d’Europe. Cette fois-ci ce sera à Wilrijk (Anvers). Ce tournoi promet d’être encore plus grandiose que celui de 2013. Et nos Red Panthers et Red Lions auront à nouveau bien besoin de leur ‘Red Tribe’, pour les pousser vers de nouveaux exploits !

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS ! MAINTENANT ! Ceux qui ont essayé d’acheter des tickets pour le Championnat d’Europe 2017 à Amstelveen le savent : les tickets étaient extrêmement durs à obtenir. Déjà un an auparavant, le public hollandais s’était rué sur la plupart des places pour LEUR Euro, ce qui donnait des tribunes entières remplies de supporters en orange. Nos Red Lions ont malheureusement vécu à leur dépens, ce que pouvait donner en finale un stade entièrement acquis à la cause de leur adversaire …

La vente des tickets pour l’Euro 2019 à Anvers est déjà ouverte depuis quelques semaines pour les supporters belges. Il est à présent plus que temps de constituer une vraie Red Tribe et de réserver nos places. En effet, depuis ce lundi 1er octobre, la commande des places est ouverte au public international, et plus uniquement belge. Mobilisons-nous pour jouer notre rôle de 12e homme/12e femme et constituons une vraie marée rouge dans notre stade en août 2019 !

Donc, n’attendez plus et encouragez vos membres de toutes les manières possibles, à acheter leurs places pour l’Euro 2019 dès maintenant : http://www.belfiuseurohockey.com/fr/tickets/

En plus, en remplissant le numéro matricule de votre club lors de leur commande, vos membres feront profiter votre club des magnifiques avantages prévus dans le programme incentive pour les clubs de hockey belges. Cette promotion a été prolongée d’un mois !

Ne ratez pas cet événement exceptionnel. Je compte sur vous !

Marc Coudron"