Quatre Red Lions, récents champions du monde de hockey messieurs, figurent parmi les nommés aux Hockey Stars Awards: Simon Gougnard et Arthur Van Doren, lauréat en 2017, sont candidats au titre de Joueur FIH de l'année 2018, Vincent Vanasch peut décrocher un deuxième trophée de Gardien de l'année et Arthur de Sloover est en lice pour devenir le 'Rising Star', à savoir le meilleur joueur de moins de 23 ans. C'est ce que la Fédération internationale (FIH) a annoncé vendredi. Les lauréats et lauréates seront connus le 14 février.

En 2017, la Belgique avait effectué une razzia sur les récompenses individuelles. Van Doren avait été élu Joueur mondial et Espoir de l'année, Vincent Vanasch avait été désigné meilleur Gardien et Shane McLeod, le coach des Red Lions, avait partagé le trophée d'Entraîneur de l'année avec l'Argentin Max Caldas.

Un an plus tôt, le trophée de meilleur Joueur était revenu à John-John Dohmen alors que Van Doren recevait son premier titre de 'Rising Star'.

Les Belges, champions du monde pour la première fois de leur histoire, pourraient à nouveau collectionner les récompenses cette année. Van Doren, 24 ans, vise un deuxième sacre de Joueur de l'année. Simon Gougnard, 27 ans, figure également dans la short-list de cinq candidats, tout comme le Néerlandais Billy Bakker, l'Anglais Barry Middleton et l'Australien Jake Whetton.

Vanasch, 31 ans, espère être à nouveau désigné meilleur gardien du monde. Ses rivaux sont le Néerlandais Pirmin Blaak, l'Australien Tyler Lovell, l'Anglais George Pinner et l'Allemand Tobias Walter.

En ce qui concerne le 'Rising Star', Arthur de Sloover, 21 ans, est en lice avec les Australiens Tim Brand et Jake Harvie, l'Allemand Timm Herzbruch et le Néerlandais Thijs van Dam.

Dans toutes ces catégories, et également pour le hockey féminin, les vainqueurs sont désignés par les votes des autres joueurs et du public, lequel peut exprimer ses préférences jusqu'au 18 janvier 2019.

L'Entraîneur de l'année sera désigné par un panel d'experts de la FIH. McLeod peut donc espérer conserver son titre. Les meilleurs arbitres (hockey masculin et hockey féminin) seront aussi déterminés par un panel de la FIH. Laurine Delforge avait été récompensée en 2016.