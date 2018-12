Après avoir battu péniblement le Canada, les Belges affrontent le pays-hôte avec comme objectif, la première place du groupe A. L'Inde avait battu l'Afrique du Sud 5-0 ce qui signifie que le goal average est à l'avantage des Indiens. La première place du groupe passera donc par une victoire contre l'Inde. Avant le match, le Canada et l'Afrique du Sud ont partagé 1-1.





Inde - Belgique

Inde: Parattu; Ha. Singh, Khadangbam, S. Kumar, Man. Singh, Sim. Singh, Upadhyay, Sharma, V. Kumar, Ak. Singh, Kangujam; Puis D. Singh, Har. Singh, Man. Singh, Sumit, Lakra, Rohidas

Belgique: Vanasch; Stockbroekx, A. Van Doren, Luypaert, Boccard; Gougnard, Denayer, Dohmen, Briels, Boon, van Aubel; Puis Hendrickx, Dockier, Charlier, De Kerpel, Wegnez, De Sloover

Les arbitres: MM. M. Grochal et B. Isberg

Carte verte: 21e Ak. Singh

Cartes jaunes:

Les buts: 8e Hendrickx sur pc (0-1), 39e Har. Singh sur stroke (1-1), 47e Sim. Singh (2-1).





Premier quart

Shane McLeod avait lancé ses 11 joueurs les plus expérimentés pour digérer les premières minutes et le vacarme venu des tribunes. Dès la première minute, Tom Boon demandait la video pour un pc non sifflé. La balle était effectivement dangereuse vu qu'elle touchait le visage de Sna. Luypaert touchait le pied du premier sorteur. Luypaert cadrait, mais personne n'était au rebond. Les Belges poussaient fort en début de rencontre. Gougnard s'illustrait à son tour. Charlier plongeait pour récupérer une balle et démontrait toute la détermination des Reds. Les 5 premières minutes étaient 100% belges. Les Indiens sortaient la tête de l'eau sans que Vanasch ne soit encore alerté. Van Doren trouvait la déviation de Charlier qui espérait un pc pour un kick. Le kick était évident. Le deuxième pc était accordé à la 8e minute. Hendrickx s'offrait son premier but sur un sleep à ras de terre. La balle passait en force entre les jambes de Parattu (0-1). Sur une perte de balle de Gougnard, De Sloover bloquait une attaque dangereuse. Charlier était proche du break, mais la balle filait à côté. Vanasch s'interposait devant Mandeep Singh juste avant la fin du premier quart. Vanasch était impeccable dans son duel. Avec 3 pc et 3 entrées de cercle, les Belges présentaient de meilleurs stats que les Indiens (0 pc et 1 entrée de cercle).





Deuxième quart

L'Inde équilibrait mieux les échanges. Arthur Van Doren était le premier à mettre une balle dangereuse dans le cercle à la 18e minute. Lalit tentait une déviation ratée. Un tir indien n'était pas cadré à la 20e. La domination restait belge même si les occasions étaient plus rares. Un mouvement Dohmen - Charlier mettait le feu au cercle de Parattu. Les Belges reculaient durant quelques minutes. Une belle déviation de Boon s'écrasait sur le poteau à la 29e minute. Avec deux pénétrations de cercle pour les Indiens, les stats sont claires.





Troisième quart

L'Inde reprenait en force, mais les deux pénétrations de cercle ne débouchaient sur rien de concret. Les Belges laissaient plus d'espace à des Indiens qui s'engouffraient volontiers sur les boulevards. Vanasch s'interposait à nouveau. Les 5 premières minutes étaient catastrophiques, mais le score n'évoluait pas. Le premier pc indien était inéluctable. Manu Stockbroekx n'était pas innocent même si c'est le pied de Luypaert qui était coupable sans oublier la perte de balle de van Aubel. Heureusement, le stick de Vanasch était sur la trajectoire d'un sleep bien placé dans la lucarne. La Belgique ne parvenait pas à casser ce temps fort de l'Inde. Charlier en une deux avec Dockier était proche du 0-2 à la 37e minute. Le 4e pc pour les Belges était accordé à la 37e minute. La video l'annulait. Hendrickx sauvait la mise en écartant une balle que deux attaquants indiens espéraient frapper. A. Van Doren concédait un 2e pc pour l'Inde à la 38e minute. Wegnez provoquait le 3e pc. Un stroke était accordé pour une faute sur la ligne de De Sloover. Harmanpreet Singh prenait ses responsabilités (1-1). La tempête indienne se poursuivait. Les Indiens perdaient leur recours à la video pour un pc demandé et non accordé. Il restait encore 21 minutes de jeu. Charlier tentait de un solo dans le cercle. Les Belges n'ont rien montré lors de ce 3e quart. Il n'y en avait que pour les Indiens.





Quatrième quart

On attendait une réaction des Reds. Les Indiens ne lachaient rien. Sur le flanc droit, l'Inde débordait et Sim. Singh était au 2e poteau (2-1).