L'Inde, 5e nation mondiale, a conservé la première place finale au terme de la 3e et dernière journée du groupe C à la Coupe du monde de hockey, samedi à Bhubaneswar (Inde). Les Indiens ont en effet battu le Canada (FIH 11) par 5 buts à 1 (mi-temps: 1-0), décrochant ainsi une qualification directe pour les quarts de finale de jeudi. La Belgique, vainqueur 5-1 en ouverture de la journée, termine deuxième avec le même nombre de points que les Indiens, mais note une moins bonne différence de buts qui l'oblige à passer par un barrage pour rejoindre le top 8 mondial.

L'Inde, qui précédemment avait remporté 5-0 son duel contre l'Afrique du Sud et partagé 2-2 avec les Red Lions, a ouvert la marque dans le premier quart-temps, via Harmanpreet Singh sur penalty corner (12e). Le suspense est toutefois resté de mise lorsque les Red Caribous ont égalisé après le repos, qualifiant ainsi virtuellement la Belgique pour les quarts. Le pays hôte remit de l'ordre dans la dernière période. Chinglensana Kangujam (46e), Lalit Upadhyay (47e et 57e) et Amit Rohidas (51e pc) confirmèrent la domination indienne, au plus grand plaisir d'un Kalinga Stadium comble.

Au classement final du groupe C, l'Inde totalise 7 unités et une différence de buts de +9. La Belgique suit avec le même nombre de points mais compte 4 buts de moins au 'goal average'. Le Canada est troisième avec 1 point (-5) et l'Afrique du Sud est éliminée (1 pt/-9).

La Belgique jouera un match de barrage mardi (12h15 belge) contre l'équipe classée 3e du groupe D, soit vraisemblablement le Pakistan (FIH 13). L'Inde a par contre à son programme un quart de finale jeudi (12h15) contre le gagnant d'un barrage entre le Canada et l'équipe classée 2e du groupe D, qui pourrait bien être les Pays-Bas (FIH 4) si l'Allemagne (FIH 6) remporte dimanche son dernier match de poule contre la Malaisie (FIH 12).