Une demi-finale de Coupe du monde remportée 6-0 n'est pas chose courante en hockey.

C'est pourtant ce que les Red Lions ont réussi samedi contre l'Angleterre dans la première demi-finale du Mondial indien, qui se déroule jusque dimanche à Bhubaneswar. Shane McLeod, l'entraîneur de la Belgique se montrait bien évidemment satisfait, mais aussi très ému.

"Ce fut une journée très dure mentalement avec le décès du papa de Simon Gougnard. Le groupe était au courant que cela pouvait arriver en cours de tournoi, mais cela reste un moment très très triste pour tous", a confié le coach néo-zélandais.

"Ce match était assez différent de celui de l'Allemagne. Ici, on a dû prendre nos responsabilités d'emblée. Tactiquement notre approche fut parfaite contre les Allemands et les gars ont réussi à en faire de même: garder leurs structures défensive et offensive durant toute la partie", a expliqué McLeod.

Avec deux buts en première mi-temps, les espaces se sont ouverts après le repos, les Belges ont empilé quatre goals supplémentaires. "On a reçu de plus en plus de liberté en défense pour réaliser de longues passes et casser les lignes. Avec les deux Arthur (De Sloover et Van Doren, ndlr) nous possédons deux très bons joueurs dans ce style de jeu. Ils sont très importants et de parfaits exemples sur le terrain", ajoute-t-il.

Aux questions des journalistes indiens qui lui demandaient si d'autres joueurs allaient succéder à cette génération dorée, McLeod a répondu par l'affirmative. "La fédération a beaucoup investi dans l'encadrement des équipes de jeunes, avec des entraîneurs de grande qualité. C'est une garantie de travailler dans la continuité et poursuivre notre route."

Dimanche, pour la quête du sacre planétaire, les Red Lions vont affronter soit les Pays-Bas, 4e nation mondiale, soit l'Australie, double tenante du titre et N.1 mondiale.

"Peu importe qui ce sera. Mes gars jouent vraiment bien. On arrive à un stade où ce sera inévitablement dur", a ponctué McLeod.