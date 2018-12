À l’issue de ce sacre, de nombreuses interrogations ont filtré autour de l’avenir du coach McLeod. Restera, restera pas ? Débarqué au chevet des Lions en octobre 2015, le Néo-Zélandais aura offert une médaille d’argent aux JO de Rio et la breloque d’or au Mondial à cette incroyable génération. Soulagé d’avoir accompli ce dont il rêvait, le coach des Red Lions ne manquait pas, une nouvelle fois, de féliciter le collectif mais aussi et surtout son gardien vedette Vincent Vansasch

"On était unis comme jamais, je suis vraiment fier d’eux, on est comme une grande famille et on a réalisé quelque chose d’incroyable. Quant à Vanasch, c’est le meilleur au monde, et on a pu compter sur lui, il a fait la différence. " Quant à son futur, il devrait encore s’écrire en noir-jaune-rouge, et ce, jusqu’aux JO de Tokyo en 2020, selon l’intéressé. "Je suis sous contrat jusque-là et il n’a jamais été question d’arrêter avant. Je suis toujours convaincu que nous pouvons encore nous améliorer et je compte bien profiter de cette belle aventure encore un petit peu plus longtemps", a souligné le tacticien.