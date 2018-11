Iron Biby est un athlète provenant du Burkina Faso. Il mesure 1mètre 90 et pèse 180 kilos. Son tour de bras? 63 centimètres!

Cette star internationale des sports de force était la risée de son école quand il était petit. A cause de son poids, tout le monde se moquait de lui: "J'ai toujours été de forte corpulence comparé à mes amis et à mes frères. Ici c'est rare, donc les gens se moquaient de moi. Je n'avais pas confiance en moi", se souvient Biby.

Cheick Ahmed Al-Hassan Sanou de son vrai nom a aujourd'hui 26 ans et est une source d'inspiration dans son pays. Il s'est mis à la musculation à l'âge de 17 ans et s'est bâti un corps d'athlète: "je voulais transformer mon corps, alors j'ai commencé à m'entrainer doucement", explique-t-il.

A 21 ans, il impressionne et participe alors au championnat provincial de dynamophilie, discipline dont le but est de soulever et déplacer des poids très très lourds. Il gagne aisément ce tournoi et devient l'un des dix meilleurs athlètes de force dans le monde. En 2018, il est devenu champion mondial de Log lift (levé de troncs de bois) et d'Axle press (levé de charges en fer). "Je suis reconnu comme l'un des plus forts quand il s'agit de la force des épaules, c'est dur pour quelqu'un de m'arrêter dans cette épreuve !", explique Iron Biby.

En septembre, il a inscrit le nom du Burkina Faso dans le Guiness book des records, sa plus grande fierté. Comment? "L'épreuve consistait à soulever un maximum de fois pendant une minute une personne d'environ 60 kg. L'ancien record était de 45 répétitions. J'ai pu l'éclater avec 69 répétitions".

Ainsi, pour se maintenir en forme, Biby avale plein de protéines. Notamment en mangeant beaucoup de viandes. Il lui arrive de manger 8 poulets par jour.

Aujourd'hui, il rêve de développer le sport au Burkina: "Pour tous les athlètes, pas juste dans mon domaine".