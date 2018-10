La remontée à vélo de Frederik a été stoppée par un arbitre estimant que notre compatriote ne respectait pas la distance réglementaire entre deux concurrents.

Les années se suivent et, malheureusement, se ressemblent, pour Frederik Van Lierde à Hawaï ! Déjà pénalisé il y a deux ans, le Flandrien l'a encore été cette année et toujours pour la même raison, drafting, c'est-à-dire qu'un arbitre a estimé que notre compatriote ne respectait pas la distance réglementaire (10 m) entre deux concurrents. Résultat : 5 min. de penalty box ! Après sa mésaventure de 2017, quand il avait été privé de son ravitaillement à mi-parcours, Frederik joue décidément de malchance à Hawaï...

Emmené par l'Australien Amberger, le plus rapide en natation, les pros avaient pris leur envol sur le coup de 06h35 (18h35, en Belgique). Comme l'an dernier, Josh Amberger était sorti de l'eau le premier en 47.39, devant un groupe de huit. Suivait un duo, puis un quatuor, avant de voir apparaître Frederik Van Lierde, en 16e position (50.30), à 2'51 de la tête. Le Flandrien de 39 ans était bien accompagné avec les Allemands Lange, vainqueur en 2017, 21e en 50.37, et Kienle, victorieux en 2014, 28e en 50.42.

À noter l'excellente natation de l'Espagnol Javier Gomez, 5e en 47.46, néophyte sur l'épreuve hawaïenne, mais quintuple champion du monde sur courte distance et, aussi, médaillé de bronze mondial sur mi-distance, derrière l'Allemand Jan Frodeno (grand absent de cette édition !) et le Britannique Alistair Brownlee...

Après une longue première transition, Frederik Van Lierde avait entamé une folle remontée à vélo ! Au km 50, le Flandrien se retrouvait déjà à moins de deux minutes de la tête. Mais, au pointage suivant, il avait disparu des radars sur une route longiligne et vallonnée et par une météo couverte. Et pour cause : il rongeait son frein en compagnie de trois autres concurrents, également pénalisés.

À suivre...