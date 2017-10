Pour sa dixième participation à l'Ironman d'Hawaï, Frederik Van Lierde a malheureusement été contraint à l'abandon au début du marathon final.

Le Flandrien de 38 ans n'a pas digéré le rythme fou qu'ont imposé, à vélo, l'Australien Wurf et le Canadien Sanders. Le premier a d'ailleurs pulvérisé le record de l'épreuve de plus de cinq minutes, couvrant les 180 km en 4h12.54 (pour 4h18.23, en 2006, par l'Allemand Stadler). Sorti de l'eau en 22e position, Fred a démarré ces 180 km de vélo un peu plus loin que prévu, mais est rapidement remonté dans la file des concurrents, pointant à la 11e place lors du demi-tour, à Hawi. Mais, après 120 km, le champion du monde 2013 dut laisser filer Wurf, Sanders et l'Allemand Kienle, vainqueur en 2014 et deuxième en 2016. La raison ? Au 100e km, il chercha vainement son sac de ravitaillement personnel, que l'organisation avait, semble-t-il, oublié d'acheminer jusque-là !

Et il dut attendre de longues minutes avant d'être ravitaillé... Van Lierde a finalement bouclé ces 180 km au 16e rang, à 11.50, du leader, Cameron Wurf. Mais, dès la sortie de la deuxième transition, notre compatriote constata que ses jambes (et surtout sa tête...) ne répondaient plus et s'arrêta alors que l'Allemand Frodeno, victorieux ces deux dernières années, se mettait à marcher. Aucun doute : cette édition 2017 de l'épreuve mythique a causé beaucoup de dégâts... Le Canadien Sanders a espéré l'emporter jusqu'au 35e km du marathon, moment où il fut dépassé par Patrick Lange. Troisième l'an dernier, avec un record sur les 42,195 km en 2h39.45, l'Allemand a, cette fois, établi ni plus ni moins qu'un nouveau record de cet Ironman d'Hawaï en 8h01.40, effaçant les 8h03.56 de l'Australien Craig Alexander ! Lionel Sanders a sauvé la deuxième place alors que le Britannique David McNamee est venu compléter le podium. Frodeno, sympathiquement, a, lui, terminé l'épreuve parmi les anonymes...

Côté belge, Bart Aernouts, courageux, s'est classé 12e, en 8h26.28, et Alexandra Tondeur, malade, 27e, en 10h04.47 , la victoire revenant, chez les féminines, à l'intouchable Suissesse Daniela Ryf (8h50.47) devant la Britannique Charles et l'Australienne Crowley.