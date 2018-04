Son poste n’existe tout simplement plus désormais à la Fédération de tennis de table...

Encore une histoire à la belge dans notre tennis de table. Alors qu’il était directeur technique au sein de la fédération francophone, Jean-Michel a perdu son poste permanent pour devenir consultant. Et par la même occasion, il n’a pas été remplacé.

"Mon poste n’existe plus et désormais, c’est une commission composée de plusieurs personnes dont les entraîneurs qui s’en occupe", explique Jean-Michel Saive. Et à la question de savoir si cette décision est tombée d’un accord commun, ce dernier préfère parler du résultat final et de la manière pour le moins particulière dont tout cela s’est passé. "Après les élections à l’ITTF, nous avons eu ce que l’on peut appeler six mois de négociation. Et il en est ressorti que j’allais devenir le consultant de cette nouvelle direction technique. Notamment pour tout ce qui est en rapport avec le COIB ou encore l’Adeps."

À partir de dimanche, Jean-Mi sera présent à Halmstadt pour les Championnats du Monde et va les retrouver comme cinquième joueur de l’équipe. "L’explication est la suivante. Nous avons droit à un seul coach par pays, or il y a des joueurs des deux fédérations. Donc, comme seuls quatre joueurs étaient repris (NdlR : Nuytinck, Devos, Lambiet et Allergro) et aux conditions que je ne prenais la place de personne et que je ne devais pas jouer, on a pris la décision de me placer dans la liste des joueurs et je pourrais ainsi coacher les joueurs francophones et être au côté de l’équipe qui retrouve la première division mondiale." Quand on vous parle d’une histoire bien de chez nous...