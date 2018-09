Souvent sujet à discussion, la Balle d’Argent est revenue cette année de manière indiscutable à Nicolas Becq, de très loin le plus régulier à la grande frappe. Le foncier de Thieulain pouvait afficher un large sourire. Quelques mots chez les perdants du jour. « Nous avons manqué d’enthousiasme », reconnaît Timmy Joos. « L’absence de Greg Van Impe, touché au genou, a été préjudiciable. Nous commettons aussi beaucoup trop d’erreurs au tamis. »

Du côté d’Ogy, Jimmy Birlouet constatait que « nous n’avons pas été gâtés par l’arbitrage. Nous avons surtout perdu quatre jeux de 40 sur cinq. Notre saison reste néanmoins des plus probantes. » Enfin, Sam Brassart acceptait sportivement la défaite : « Nous avons, Eddy Charloteaux et moi, gaspillé nos chances à la livrée. Nicolas Nantel, pour une fois, était dans un mauvais jour à la frappe. Pourtant, il s’en est fallut d’un cheveu pour enregistrer un résultat inverse. »





Les résultats

Kerksken – Baasrode 7-2

Thieulain – Ogy 7-3

Kerksken – Thieulain 6-7





Les équipes

M. Aubert a aligné

Kerksken : D. De Vits (Charloteaux) et Monnier ; Brassart, Dochier et Nantel.

Baasrode : De Winter et Ch. De Vits ; Demoor, Joos et W. Cassart.

Thieulain : Vandenabeele et Delbecq ; Dumoulin, Metayer et Becq.

Ogy : Birlouet et Bracke ; Ghislain, Wattier et Dubart (Mauroit à 4-1).





Technique des luttes

Kerksken 7 jeux (32 quinze, perd 1 jeu de 40) bat Baasrode 2 jeux (18 quinze, perd 2 jeux de 40 et 2 jeux blancs). Balles outres. – Au rechas : Joos 4 ; Ch. De Vits, Monnier, Dochier et Nantel 1. A la livrée : Dochier 4 ; Demoor 1. Livrées mauvaises : De Winter 6 ; Demoor, Joos et Monnier 2 ; Ch. De Vits et Cassart 1.

Thieulain 7 jeux (35 quinze, perd 1 jeu de 40) bat Ogy 3 jeux (26 quinze, perd 4 jeux de 40 et 1 jeu blanc). Balles outres. – Au rechas : Delbecq et Metayer 3 ; Ghislain 2 ; Dumoulin, Mauroit, Bracke et Wattier 1. Livrées mauvaises : Metayer 3 ; Delbecq, Dumoulin, Bracke et Wattier 2 ; Vandenabeele, Becq, Mauroit, Dubart et Birlouet 1. Courte : Birlouet 1.

Thieulain 7 jeux (37 quinze, perd 1 jeu de 40 et 1 jeu blanc) bat Kerksken 6 jeux (30 quinze, perd 2 jeux blancs). Balles outres. – Au rechas : Metayer 3 ; Monnier, Delbecq et Becq 2 ; Brassart, Dochier et Nantel 1. A la livrée : Dochier 5. Livrées mauvaises : Charloteaux 4 ; Brassart et Metayer 3 ; Monnier, Dochier et Vandenabeele 2 ; Delbecq 1. Courte : Vandenabeele 1.