Il fut beaucoup question de la première mi-temps dans les commentaires d’après-match.

"Je livre une prestation solide mais malheureusement, notre devanture n’a pas répondu à l’attente en début de rencontre ", constate le foncier de Baasrode William Cassart. Du coup, ni Timmy Joos ni moi n’avons eu droit à beaucoup de balles en première armure. Le groupe réagit bien à la reprise mais au final, cela nous coûte la victoire. Deux jeux de retard, cela reste possible à résorber, même s’il n’est jamais facile d’aller gagner à Kerksken. Il faut y croire. Le suspense reste entier. » De fait, le champion en titre abordera la rencontre de ce dimanche probablement sans son cordier titulaire David De Vits. « Je me suis occasionné une contracture à la cuisse. Je suis à peu près certain qu’une nuit de repos ne suffira pas pour me permettre de tenir ma place. » Il faut aussi voir comment réagiront les corps de Dochier et Nantel, auteurs de belles prestations. Le premier nommé s’attend toujours à voir ressurgir sa tendinite au genou alors que le second compose avec un tendon d’Achille douloureux. « C’est surtout gênant au tamis, sur mon dernier pas. Je n’aurais pas dû jouer à Ath, au 8 de Septembre. Mon corps a besoin de repos mais ce n’est pas le moment. »





Photo : David De Vits devra certainement faire l’impasse ce dimanche