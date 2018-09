Metayer a brillé de bout en bout

Isières – Thieulain 9-13

Le derby entre Athois et Leuzois a tourné en faveur des seconds nommés. En effet, les Canaris ont confirmé leur statut en haussant le ton à point nommé en début de seconde mi-temps. Avant le repos, ils avaient déjà imprimé leur marque sur la partie en mettant fin au suspense à l’honneur dans les premiers jeu (1-0 et 2-1). Metayer brilla du plus vif éclat pour propulser les siens à 3-6. Un coupable relâchement fut alors mis à profit par l’énergique Dupont, présent dans tous les bons coups des siens (logique au vu de la direction du vent, qui empêcha de servir plus loin). La Fraternelle reprit donc couleur en quelques jeux, empochant au passage le repos sur le score de 7-6. On nota encore 8-6 et 9-6 à la reprise mais la perte d’un jeu de 40-30, suite à des outres de Delbecq et Metayer, mina définitivement le moral visité. Thieulain, désormais, faisait preuve de consistance à tous les postes et la fin de rencontre était à sens unique.

Arbitres : MM. Aubert et De Vroe.

Isières : Famelart et M. Frébutte ; Scarcez, D. Dupont et Couteau.

Thieulain : Vandenabeele et Delbecq ; Dumoulin, Metayer et Becq.

Balles outres. – au rechas : Metayer 11 ; Dupont 8 ; Becq et Scarcez 5 ; Delbecq 4 ; Frébutte 3 ; Dumoulin 1. A la livrée : Metayer, Scarcez et Vandenabeele 1. Livrées mauvaises : Delbecq et Frébutte 4 ; Dumoulin 3 ; Becq, Dupont, Famelart, Metayer et Scarcez 2. Courtes : Becq, Frébutte et Scarcez 1.

Photo : Jonas Scarcez a assuré en vain au pivot