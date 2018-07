Surprise de taille ce jeudi soir lors de la présentation de la délégation belge qui s'en ira la semaine prochaine défendre son titre européen au Llargues: blessé au tendon rotulien du genou droit, Benjamin Dochier, a dû, la mort dans l'âme, déclarer forfait à quelques heures du rendez-vous de la prise des équipements.

Un sérieux coup dur pour la Belgique... L'Ogycien Aurélien Bracke remplace le Namurois et rejoint ainsi son coéquipier Corentin Wattier.

La Fédération nationale des jeux de paume avait convié la presse ce jeudi, en début de soirée, au Centre national de football de Tubize. A l’ordre du jour : la présentation de l’équipe nationale belge qui défendra nos couleurs lors des Championnats d’Europe qui se dérouleront la semaine prochaine, du 2 au 4 août, à Franeker en Frise néerlandaise. Une très mauvaise nouvelle tombait à notre arrivée: le forfait de Benjamin Dochier pour cause de blessure. La Belgique se verra ainsi privée de son meilleur atout à la livrée, au Llargues. Cela pèsera moins à la frappe puisque Benjamin n’occupe plus un de poste de frappeur depuis un certain temps au niveau international. N’empêche… En toute logique, Tanguy Metayer sera amené à doubler le septuple «Gant d’Or» à l’envoi.

La fédération était représentée par MM. Thierry Dufour, Fabrice Cassart et Henk Verhofstadt. Nos arbitres internationaux, Fabrice Mariaule et Johan Van Holder étaient également présents (pour réceptionner leur équipement, à l’instar de l’ensemble de la délégation). En bref, le programme prévoit le jeu international jeudi, le One Wall le lendemain et le Llargues en apothéose samedi. Le départ aura lieu mercredi prochain en début de matinée.

Le sélectionneur national, Pierre Bronchart, et son T2, Guy Faignart, ont par ailleurs profité de l’aubaine pour donner un entraînement sur l’un des gazons synthétiques du BFC. Corentin Wattier était excusé. Appelé à numériquement remplacer Benjamin Dochier, l'Ogycien Aurélien Bracke devait débarquer un peu plus tard. Étaient donc présents les William Cassart, Donatien Delbecq, David De Vits, Guillaume Dumoulin, Tanguy Metayer, Christophe Monnier, Nicolas Nantel, Kevin Vandenabeele et les joueuses appelées à disputer le One Wall, Sarah Clément, Océane Musch et Apolline Potiez.