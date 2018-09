Les Canaris possèdent tous les atouts pour parvenir à leurs fins, aussi bien au tamis que, désormais, au rectangle, où la confirmation de Tanguy Metayer et l’arrivée à maturité de Nicolas Becq leur permettent d’endosser l’habit de favori. Ceci dit, les Alostois, toujours aussi accrocheurs et expérimentés, ne laisseront pas filer les écussons sans réagir. En deuxième partie de saison, Dochier et Nantel sont apparus moins fringants. Pour mieux rebondir au dernier moment ?

Thieulain reçoit ce samedi (14h30). Le champion en titre de Kerksken rendra la politesse ce dimanche (même heure). Une année après leur première finale, les Leuzois n’ont jamais semblé aussi proches du nirvana que cette saison.