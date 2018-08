Les messieurs ont laissé passer leur chance en demi-finale. Les filles remportent in extremis le bronze.

Contre le Pays Basque, Dumoulin tardait à entrer dans la lutte et offrait de beaux bonds aux Basques : 0-3. Nantel doublait De Vits alors que Dumoulin descendait en devanture. Le combat changeait d’âme. Metayer brillait au rechas et la Belgique égalisait à 3-3. A 3-4, sur une balle contestée, Delbecq fouettait les perches à 40 à 2. Malheureusement, Nantel concédait un jeu blanc et les Basques filaient au but. Les Belges se promenaient contre l’Angleterre (6-0), ce qui leur permettait de finir à la deuxième place du groupe. La demi-finale contre la région de Valence était fort indécise. Une fois encore, les Diables réalisaient un très mauvais départ. Malgré quelques outres de Metayer, la marque filait à 0-4. Dumoulin revenait au jeu, à la place de Nantel, et affichait une belle rage de vaincre. Les Jaunes profitaient à leur tour d’un vent favorable pour se rapprocher à 3-4. Delbecq remettait les compteurs à zéro. Las, le tournant de la partie était défavorable aux Belges. A l’image de Cassart au contre-rechas, ils loupaient le coche en concédant 4-5 après avoir mené 40-30. De Vits égalisait certes mais Genovese, avec sa livrée à l’escoudée, fusillait le camp adverse : 5-6.

La Belgique retrouvait les Basques sur son chemin dans la petite finale pour le Bronze. Metayer, brillant au rechas, remportait deux jeux de 40 à 2. A 3-1, il enlevait encore un jeu de 40. Dumoulin peinait contre le vent (4-3) mais des outres de Metayer et De Vits relançaient définitivement les Diables.

Nos Dames n’ont absolument rien pu contre Valence et les Pays-Bas mais elles remportent la rencontre contre l’Italie, décisive pour la troisième place avec un panache certain (6-1).

Messieurs

Belgique – Pays Basque 4-6

Belgique : Delbecq – De Vits (Nantel) – Cassart – Metayer – Dumoulin.

Belgique – Angleterre 6-0

Belgique : Bracke – Vandenabeele – De Vits – Cassart – Wattier.

Demi-finale :

Belgique – Région de Valence 5-6

Belgique : Cassart – De Vits – Delbecq – Metayer – Nantel (Dumoulin).

Consolation :

Belgique – Pays Basque 6-3

Belgique : Delbecq – De Vits – Cassart – Dumoulin – Metayer.

Résultats

Poule A

Pays-Bas – Valence 3-6

France – Pays-Bas 2-6

Valence – France 6-0

Poule B

Pays Basque – Angleterre 6-2

Belgique – Pays Basque 4-6

Belgique – Angleterre 6-0

Demi-finales :

Valence – Belgique 6-5

Pays-Bas – Pays Basque 6-0

Consolation :

Belgique – Pays Basque 6-3

Finale :

Pays Basque – Valence 6-4

Dames

Valence – Italie 6-1

Pays-Bas – Belgique/Angleterre 6-0

Pays-Bas – Italie 6-0

Valence – Belgique/Angleterre 6-0

Belgique/Angleterre – Italie 6-1

Pays-Bas – Valence 6-2

Classement :

1. Pays-Bas

2. Valence

3. Belgique/Angl.