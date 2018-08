Le tournoi majeur de l’Euro, le jeu de llargues, se déroule ce samedi

Ce samedi à l’occasion de la dernière journée des championnats d’Europe à Franeker, la Belgique tentera de conserver le titre continental acquis contre l’Espagne à l’Euro de Maubeuge. Cette fois, comme chacun sait, les Belges seront privés de leur maître-atout à la livrée, Benjamin Dochier, blessé. Plus que vraisemblablement, le Namurois sera doublé par Kevin Vandenabeele alors que le poids des rencontres reposera au rectangle sur les solides épaules de Nicolas Nantel. Devant lui, évoluera Tanguy Metayer, comme le confirme le coach Pierre Bronchart. « Tanguy fera partie de l’équipe-type au grand milieu. Son impact au contre-rechas constitue un atout précieux au llargues. Dumoulin apportera sa longue expérience au petit milieu. Grâce à sa rapidité de jambes, Guillaume nous fera gagner des mètres au rectangle. Nos deux serveurs, Christophe Monnier et Kevin Vandenabeele, joueront en devanture. Ceci dit, nous disposons d’autres cartes dans notre jeu. Je pense à Cassart et Wattier à la frappe ou à Delbecq devant, qui affiche souvent une belle présence lorsque l’on fait appel à lui. Je ferai tourner en fonction des résultats et de l’adversaire. »

Un ballodrome a été construit en plein cœur de Franeker, afin d’attirer le plus de monde possible. Pourtant, la délégation belge n’a pas caché son étonnement en constatant que l’on jouera sur du plancher. Les Belges affronteront le Pays Basque et la France en poule. Première livrée, en principe, sur le coup de 9 heures.