Spécialiste en matière de one-wall (5 titres en double, un en simple), Sébastien Potiez attend avec impatience la journée de vendredi pour supporter nos dames (Sarah Clement, Océane Musch) et plus particulièrement sa fille Apolline.

« Avec Guillaume (Dumoulin), nous avons créé un club de one-wall. Apolline avait l’habitude de suivre les exploits de son papa », sourit l’inusable vétéran (44 ans), toujours actif à Ninove (il a signé à Biévène pour l’an prochain, où il épaulera Bremeels, Dugauquier, Scaillet et Val Aubert, le fils de Claude, arbitre de classe 1). « Cela lui a donné le goût de la discipline. Ses résultats ont vite été satisfaisants. En jeunes, elle a été sélectionnée pour l’Euro à Ciney, contre l’Italie et l’Espagne. Avec sa copine Sarah Clement, elles se sont imposées à deux reprises en adultes. » En double, la Belgique affrontera Valence et l’Angleterre. Potiez et Clement ont été versées dans la même poule en simple où elles affronteront Monfils et Arrizabalaga. Musch bataillera contre Gasco, Caballero et Zeinstra.