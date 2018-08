Grave blessure au genou de Piérard

Les quatre frontons en plein air dressés pour le one-wall n’ont pas tenu compte de l’effet de l’humidité nocturne sur une matière comme le bois. Résultat des courses, la journée de vendredi a débuté sur le coup de 11 heures, provoquant de nombreux retards.

Côté sportif, les Belges ont joué de malchance. Après avoir dominé en deux sets la France, le duo Nantel-Piérard a bataillé ferme contre la région de Valence. Chacun ayant enlevé un set, une belle en onze points gagnants a été nécessaire. Les Diables ont effectué la course en tête jusque 10-8. Ils calent au pire des moments et pour ne rien arranger, Thomas Piérard est lourdement retombé sur un genou à 10-10. Les ligaments sont touchés. Or, le garçon a déjà été opéré des croisés de chaque genou. Sa saison est probablement terminée. Avec Wattier en remplacement de Piérard, la Belgique a ensuite pris la mesure de l’Italie en deux sets, ce qui la qualifiait pour les demi-finales. Face à l’Angleterre, un adversaire plus coriace, les Diables s’imposent sur le fil dans le premier set (21-19) et doublent ensuite la mise (21-15) pour forcer les portes de la finale. Par commodité, vu l’heure tardive, cette finale contre l’Espagne s’est disputée avant la consolation. Le premier set fut palpitant. Les égalités se sont multipliées jusque 18-18. Les Belges craquent alors (18-21), ce qui se confirme dans le second set (1-6, 2-14 et finalement 6-21). Largement sollicité la veille au jeu international, Nantel a encore disputé toutes les rencontres de ce vendredi. Il termine sur les rotules. Dans quel état sera-t-il ce samedi pour l’apothéose en llargues ?

En filles, aucune de nos représentantes n’a émergé en qualification. En double, la Belgique s’incline en demi-finale contre les Pays-Bas.







Résultats Messieurs

Poule A

Belgique – France 2-0

Valence – Italie 2-0

Italie – France 2-1

Belgique – Valence 1-2

Belgique – Italie 2-0

Valence – France 2-0

Poule B

Angleterre – Pays Basque 1-2

Pays-Bas – Angleterre 0-2

Pays-Bas – Pays Basque 2-1

Demi-finales :

Valence – Pays Basque 2-0 (21-16, 21-20)

Belgique Angleterre 2-0 (21-19, 21-15)

Finale :

Valence – Belgique 2-0 (21-18, 21-6).