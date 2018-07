«Quand la passion n'y est plus,il vaut mieux faire un pas de côté, une pause. Certains s'en réjouiront, d'autres en seront tristes. Bonne continuation aux collègues arbitres et aux pelotaris. À bientôt peut-être...» Tel était le message que Fabian Peltier a posté sur son profil Facebook dimanche sur le coup de 20h.



Inquiétante, la décision de celui qui fut «Sifflet d'Or» en 2015 doit mettre la puce à l'oreille des instances dirigeantes qui, il faut bien le dire, ont plutôt délaissé le corps arbitral ces dernières années. Derrière la «pause» de Fabian Peltier, il faut y voir un ras-le-bol. Recréer une commission arbitrale le plus vite possible serait le point de départ d'un renouveau espéré par tous. À bon entendeur...

Euro à Franeker. La Fédération néerlandaise fait savoir que le tirage au sort de l'Euro 2018, qui aura lieu durant la première semaine d'août à Franeker, en Frise, aura lieu ce mercredi 11 juillet et pourra être suivi en direct, dès 17h, sur son site via le lien www.knkb.tv