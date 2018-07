Profitant de l'interlude du tournoi du «Tilburck» ce jeudi à Braine-le-Comte, la FNJP présentera ce soir, au centre national de Tubize, à 18h30 la délégation belge qui défendra les titres acquis en 2015 à Maubeuge lors de l'Euro qui se tiendra à Franeker du 1er au 4 août prochain.

Pour une fois, et la chose n’est pas courante, football et jeu de balle feront bon ménage. Le roi des sports accueillera dans ses locaux son petit frère, par ailleurs le plus ancien des sports d’équipe. C’est en effet le centre national de Tubize qui servira de cadre ce jeudi, sur le coup de 18h30, à la présentation de l’équipe nationale belge appelée à disputer, début août, les Championnats d’Europe, à Franeker en Frise (Pays-Bas). Le président national, Thierry Dufour, et les membres du conseil d’administration de la Fédération nationale des jeux de paume accueilleront presse et invités.

Ce sera également l’occasion pour le sélectionneur national, Pierre Bronchart, de présenter ses troupes. Comme de coutume, Llargues (notre jeu de balle en version espagnole), jeu international et «One Wall» (dans sa version masculine et féminine) seront au programme.

La Fédération s’est en effet décidée à soigner sa communication. L’année dernière, à l’occasion des Championnats du Monde en Colombie, nous n’avions pu que regretter l’absence d’un attaché de presse et du moindre service de communication. Du coup, l’annuaire 2017, qui vient de sortir de presse, s’est contenté d’un simple palmarès sans la moindre photo.

Un mot encore sur la sélection belge. Elle sera composée des chevronnés Benjamin Dochier, David De Vits, Christophe Monnier, Nicolas Nantel, Guillaume Dumoulin et Thomas Piérard. Mais la relève est également assurée avec Tanguy Metayer, Thomas Piérard, Kevin Vandenabeele, Donatien Delbecq et les grands espoirs William Cassart et Corentin Wattier. Aurélien Bracke a été retenu en qualité de réserviste. Océane Musch, Apolline Potiez et Sarah Clément représenteront nos chances féminines au «One Wall».