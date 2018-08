Voici les différents résultats de D1.

Isières – Maubeuge 13-6

Isières : M. Frébutte (Dugauquier à 7-4) et Famelart ; Couteau, D. Dupont et Scarcez.

Maubeuge : Dhaenens (Dufossez à 11-5) et Masure ; G. Frébutte, Gregoire et Di Santo.

Balles outres. – Au rechas : Dupont 7 ; Di Santo 2 ; Famelart, Couteau, Masure, G. Frébutte et Gregoire 1. Au contre-rechas : Gregoire 1. A la livrée : M. Frébutte et Masure 1. Livrées mauvaises : G. Frébutte 3 ; M. Frébutte, Scarcez, Dugauquier, Dhaenens, Masure et Di Santo 2 ; Couteau et Gregoire 1. Courtes : G. Frébutte 1.

Le début de rencontre a été passionnant. La majorité des jeux montait à 40 partout et le gain était équilibré (3-3 avant la pause). La marque passait de 2-0 à 2-2. Maubeuge revenait encore de 4-2 à 4-4 avant de concéder 7-4 au repos. Dimitri Dupont couvrait beaucoup de jeu avec un maximum d’efficacité. La montée en régime athoise se confirmait à la reprise. Mais les Nordistes atteignaient leur but à 10-6 via 9-5.

Sirault – Thieulain 5-13

Sirault : Leturcq et Namur ; Monniez, N. Dupont et Raguet.

Thieulain : Delbecq et Vandenabeele ; Dumoulin, Metayer et Becq.

Balles outres. – Au rechas : Metayer 8 ; Becq 6 ; Delbecq et Raguet 5 ; Dupont 4 ; Dumoulin 2 ; Leturcq, Namur et Monniez 1. Livrées mauvaises : Leturcq, Namur et Metayer 4 ; Dupont et Raguet 3 ; Monniez, Vandenabeele et Dumoulin 2.

L’équipe montoise réalise la mauvaise opération du week-end. En ne parvenant pas à sauver le troisième point, les Saint-Ghislainois se font décramponner par Galmaarden et, surtout, dépasser par Grimminge qui a cartonné à Oeudeghien. Sirault a dans un premier temps donné meilleure impression que son invité : 1-0 et 3-1. Néanmoins, les Canaris ont eu nettement moins de déchet à l’envoi que leur adversaire, ont frappé fort et fait montre d’une belle présence dans les coups importants. L’équipe locale cale complètement à 5-9.

Baasrode – Acoz 13-2

Baasrode : De Winter et Ch. De Vits ; Van Impe (Demoor à 7-2), Joos et W. Cassart.

Acoz : Defever et Lecocq ; Hazard, Vanneste et Merveille.

Balles outres. – Au rechas : Joos 5 ; Demoor et Hazard 3 ; Cassart 2 ; De Winter 1. Au contre-rechas : Hazard 1. A la livrée : De Winter 2. Livrées mauvaises : Lecocq 4 ; De Winter, Cassart, Defever et Merveille 3 ; De Vits, Joos, Demoor, Hazard et Vanneste 1. Courtes : Cassart 1.

L’absence, désormais, de Piérard au sein de l’équipe termondoise n’a en rien modifié la donne par rapport à une équipe d’Acoz absente d’esprit à la notable exception d’Antoine Hazard. Le Brainois est le seul à frapper quelques balles. De plus, il sauve deux fois son jeu en début de rencontre (1-1 et 5-2).

Oeudeghien – Grimminge 2-13

Oeudeghien : G. Dehantschutter et Delhaise ; Duroy, Verset et Grumiau.

Grimminge : K. Lievens et Boeykens ; Musch (Vanderbracht à 0-8), De Cooman et G. Lievens.

Balles outres. – Au rechas : G. Lievens 5 ; De Cooman 3 ; K. Lievens et Musch 2 ; Delhaise, Verset et Grumiau 1. Livrées mauvaises : non communiqué. Courtes : Duroy 2 ; Verset 1.

Duroy livre courte la première balle de la rencontre. Le ton était donné : il n’y aura qu’une seule équipe sur le terrain. Grimminge n’a pas laissé passer sa chance d’enlever trois précieuses unités dans la course aux playoffs. Il fallut attendre le douzième jeu pour que les Hennuyers occidentaux sauvent enfin un jeu.

Terjoden – Galmaarden 4-13

Terjoden : Denayer et Botquin ; Ridiaux (Van den Steene à 3-7), Van Hemelrijck et Lamarche.

Galmaarden : Pozzebon et Defrijn ; Flament, Sauvage et Devos.

Balles outres. – Au rechas : Sauvage 6 ; Botquin et Devos 2 ; Ridiaux, Lamarche, Van Hemelrijck et Flament 1. A la livrée : Pozzebon 1. Livrées mauvaises : Botquin 4 ; Lamarche, Denayer et Pozzebon 2 ; Van Hemelrijck, Defrijn et Flament 1.

L’équipe locale jouait gros. Elle n’est pas parvenue à profiter de l’avantage du terrain pour épingler une précieuse unité. Sans Van den Steene, dans un premier temps, les Alostois ont certes fait illusion jusque 3-3. Ensuite, la puissance adverse fait la différence : 3-10 et 4-10. Van den Steene est monté poste pour poste à la place de Ridiaux.