Depuis 2001, la victoire finale au championnat des Flandres n'échappe plus à une équipe flamande. Mieux, depuis 2004, le vainqueur se nomme soit Kerksken soit Baasrode. Les "Assurés" ayant raté cette année le dernier carré, la voie est-elle royale pour les "Michiels Boys", à moins que Thieulain, l'autre déçu, avec Kerksken, au tournoi de Mont-Gauthier ne vienne jouer les trouble-fête et briser une série longue de 17 saisons de domination flamande?

La semaine alostoise n'aura pas accouché du résultat attendu. Si Kerksken avait honoré son statut dès les trois coups du championnat des Flandres 2018, le lendemain, Baasrode, certes diminué par les absences de Thibaut De Winter et de Gregory Van Impe, a été surpris par une formation de Hamme-Zogge motivée à l'idée de bousculer la hiérarchie établie, mais les troupes de Wouter Wielandt n'ont pas été repêchés comme meilleur deuxième, titre qui a échu à Wieze le mercredi, après avoir pourtant battu Timmy Joos et les siens.

Baasrode absent, on pourrait dès lors dire que c'est la voir royale pour une 10e victoire sur le Houtmarkt pour les «Rouges», mais ce serait vraiment faire fi d'abord de Grimminge qui n'aura rien à perdre en demi-finale avant de défier, probablement, Thieulain qui, comme en finale du jour mercredi, ne devrait guère éprouver de difficultés à se débarrasser de la réplique de Wieze, même si les Lebbekois, à l'image d'Olivier Carton, ont montré de belles choses à la frappe.

Une apothéose entre Kerksken et Thieulain permettra à l'un des deux protagonistes d'effacer sa déception de l'élimination en demi-finale lors du tournoi de Mont-Gauthier, une semaine plus tôt. Si l'on n'a pas vécu un grand cru tout au long de cette semaine, on peut espérer une finale de grande qualité entre deux adversaires que l'on devrait retrouver en finale des playoffs en championnat...

Le parcours 2018

A. Lundi 9 juillet

1. Sirault – Terjoden 7-2

Kerksken – Terjoden 7-6

Kerksken – Sirault 7-1

B. Mardi 10 juillet

1. Grimminge – Hamme-Zogge 7-6

Baasrode – Hamme-Zogge 4-7

Baasrode – Grimminge 2-7

C. Mercredi 11 juillet

1. Galmaarden – Wieze 0-7

Thieulain – Galmaarden 7-1

Thieulain – Wieze 7-3

Samedi 14 juillet (15h)

Demi-finales

E. Kerksken – Grimminge

F. Thieulain – Wieze

Finale

Vainqueur E – vainqueur F

La finale 2017

LES TROIS LUTTES

Baasrode – Grimminge 7-2

Kerksken – Wieze 7-1

Baasrode – Kerksken 3-7

LES ÉQUIPES

MM. Joos et Peeters ont aligné:

Baasrode: De Winter et C. De Vits (Van Impe en finale); Frébutte, Joos et W. Cassart.

Grimminge: De Schuyteneer et K. Lievens; Musch, de Cooman et G. Lievens.

Kerksken: Monnier et Charloteaux; Brassart, Dochier et Nantel (6e: Cardoen).

Wieze: De Kinder et Meire; Paduart, Carton et Potiez.

LE TECHNIQUE

> Baasrode 7 jeux (32 «quinze», perd 1 jeu de 40) bat Grimminge 2 jeux (19 «quinze», perd 1 jeu de 40). Balles outres. - Au rechas: Cassart 3; de Cooman et Joos 2; Frébutte 1. Au contre-rechas: Frébutte 1. Livrées mauvaises: Frébutte 2; De Schuyteneer, De Winter et Musch 1. Courte: Frébutte 1.

> Kerksken 7 jeux (31 «quinze», perd 1 jeu de 40) bat Wieze 1 jeu (14 «quinze», perd 1 jeu blanc). Balles outres. - Au rechas: Brassart 5; Carton 3; Dochier et Nantel 2; Meire et Monnier 1. À la livrée: Dochier et Monnier 1. Livrées mauvaises: Dochier et Paduart 2; Carton et Charloteaux 1.

> Kerksken 7 jeux (35 «quinze», perd 2 jeux de 40) bat Baasrode 3 jeux (20 «quinze», perd 1 jeu blanc). Balles outres. - Au rechas: Dochier 5; Cassart 4; Brassart et Joos 2; Nantel et Van Impe 1. Au contre-rechas: Brassart 1. Livrées mauvaises: De Winter 3; Frébutte 2; Joos et Nantel 1.

Palmarès (vingt dernières années)

1998 Baasrode; 1999 Terjoden; 2000 Maubeuge; 2001Terjoden; 2002 Terjoden; 2003 Terjoden; 2004 Kerksken;2005 Kerksken; 2006 Baasrode; 2007 Kerksken; 2008Kerksken (Grand Prix); 2009 Kerksken; 2010 Kerksken; 2011Baasrode; 2012 Kerksken; 2013 Baasrode; 2014 Baasrode;2015 Baasrode; 2016 Kerksken; 2017 Kerksken.

Classement: 1. Kerksken 9 titres; 2. Baasrode 6; 3, Terjoden 4; 4. Maubeuge 1.