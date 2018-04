Sirault invité en Frise le week-end des 26 et 27 mai, les Saint-Ghislainois et Galmaarden ont donc inauguré, avec une semaine d'avance, le championnat 2018. Les Brabançons flamands s'en sont retournés avec la victoire, non sans s'être fait peur en voyant les «Verts», orphelins de Nicolas Dupont, blessé au genou, revenir de 6-11 à 10-11. Sur le papier, ce succès relève donc de la pure logique, mais les Siraultois, même dans un «cinq» de base remanié, ont montré de belles choses. Cela promet pour la suite...

Sirault – Galmaarden 10-13

Sirault : Leturcq et Namur; Rochart, Monnier et Raguet.

Galmaarden : Pozzebon et Y. Flament; Devos, Sauvage et Bosse.

Balles outr. - Au rechas : Sauvage 9; Raguet 7; Bosse et Monniez 5; Namur 4; Devos, Leturcq et Rochart 2; Flament 1. Livrées mauvaises : Rochart 4; Leturcq et Monniez 3; Bosse et Pozzebon 2; Devos, Namur et Raguet 1. Courte : Pozzebon 1.

Grosse surprise au coup d'envoi en voyant Nicolas Dupont rester sur le banc, arborant un gros bandage au niveau du genou. "J'ai mal depuis dimanche dernier. J'ai ressenti une douleur et depuis lors, elle persiste", explique le frère aîné de l'Isiérois Dimitri. "J'espérais qu'avec du repos durant cette semaine, ce serait suffisant mais la douleur est toujours présente et je ne voulais pas prendre de risque. Je vais voir un spécialiste mercredi. J'en saurai sans doute plus après cette visite."

En attendant, cette absence causa préjudice aux Saint-Ghislainois, lesquels semblaient perdus sans leur grand-milieu attitré. Cela n'empêcha pas Leturcq de déflorer la marque sur un jeu blanc, mais avec un Sauvage donnant déjà le ton, bien épaulé par Bosse et Devos, Galmaarden n'eut aucune peine à s'envoler à 1-4. Le passage de Leturcq dans le tamis et, surtout, celui de Namur, le transfuge... namurois, (après 40-15, le jeu revint à 40 à 2 mais pour une chasse à mi-trapèze, il sollicitait Bosse dont le rechas était arrêté par Rochart.

À 3-4, Sirault avait repris des couleurs, et si le marquoir afficha une fois encore 40-0 dans le jeu suivant, Bosse, cette fois, s'adjugeait la chasse située au grand-milieu: 3-5. Les «Verts» venaient de perdre une occasion de se rassurer car avec un Sauvage déchaîné à la frappe, Galmaarden sifflait la fin de la première période: 3-7.

À la reprise, après 3-8 par Flament, la livrée large de Pozzebon à 40-40 relança Sirault qui approcha du point à 5-9 sur un rechas outre de Namur... à 40 à 2! Après un essai peu convaincant au fond, Leturcq trouvait plutôt ses marques au grand-milieu. Il n'en fallut pas plus pour redonner de la vigueur à la réplique locale, mais il fallut déchanter quand Raguet gaspilla une marque de 40-0 en livrant au large à 40 à 2, mais Leturcq dans le jeu suivant, à 40-30, offrit ce point tant espéré.

À partir de là, les Siraultois jouèrent sans pression, alors qu'en face, dans le chef de certains, la déception, peut-être, d'avoir laissé passer une occasion de prendre la totalité de l'enjeu, le jeu s'émietta dès 6-11 (rechas large de Leturcq à 40-40), alors que Renaud Raguet et les siens empilaient les jeux de 40 à 2 après avoir mené 40-0 ou 40-15 (bonne livrée plein fond de Rochart, outre de Monnier et contre-rechas de Raguet).

Tout était relancé à 10-11. La bisbrouille qui s'installa dans le clan brabançon (Bosse alla à corde en maugréant) aurait pu jouer en faveur des hommes du président Mercier mais le jeu blanc de Pozzebon conclut par un rechas outre de... Bosse fut le chant du cygne car, dans le jeu suivant, la frappe locale n'avait plus de feu.

"Pour ma part, je n'étais pas venu ici pour prendre trois points mais simplement pour gagner et lancer notre saison", témoignait un Ryan Sauvage, tout récent papa. "À 3-7, nous ne devons jamais laisser revenir notre adversaire. C'est dû à un manque de régularité. Il va falloir travailler cela dans les semaines à venir."

En face, un joueur avait tapé dans l’œil expert d'Yves Félix: Jean-Marc Namur. "Ce garçon a montré une envie folle de jouer. Il a littéralement mangé le tarmac", admettait le coach des Brabançons. "Cela fait plaisir à voir."

"Il a dit cela? C'est sympa de sa part», remerciait le nouveau cordier namurois. En même temps, il a raison car à y réfléchir, j'aurais dû arriver plus tôt en nationale 1. Il y a plus de dix ans, à 18 ans, Baisy-Thy m'avait proposé de le rejoindre, mais j'avais refusé. Ensuite, j'ai encore eu deux sollicitations d'Acoz mais à chaque fois, j'ai pensé au club dans lequel j'étais. Cette fois-ci, je n'ai pas hésité, d'autant que c'était une surprise. C'est vrai que j'ai profité du malheur d'un autre (NdlR: la suspension de deux ans pour contrôle positif de Jordan Deblomme), mais je veux mettre tous les atouts dans mon jeu pour prendre du plaisir. Je me sens bien dans mon nouveau club. Loin de chez moi? J'habite à Belgrade, à 80 kilomètres avec l'essentiel sur autoroute. Ce n'est pas une contrainte. Quant à ma prestation, j'ai réussi deux outres à 40 à 2 et de bons passages dans le tamis, mais je sais que je peux encore mieux. Ce n'est que la 3e lutte à domicile et je ne connais pas encore très bien toutes les subtilités de ce ballodrome. Cela va venir... Si nous avions mieux débuté la partie, peut-être que nous aurions pu la remporter. Mai retenons surtout que nous nous sommes battus pour revenir à 10-11."