Si le grand public et une partie des médias n’ont fait connaissance avec Eléonor Sana, notre skieuse malvoyante médaillée de bronze, avec sa sœur Chloé comme guide, qu’aux derniers Jeux paralympiques d’hiver de Pyeongchang en Corée du Sud, d’autres ont rapidement perçu le potentiel cinématographique et humain qui pouvait ressortir du parcours de cette famille qui a traversé bien des épreuves. Depuis plus de six mois, Kevin Zuijderhoff et Céline Gransard, co-réalisateurs du projet et Manu Saubain, ingénieur du son, suivent pas à pas nos deux athlètes. Le but ? Réaliser un documentaire de 52 minutes. Son nom : Sœurs de glisse.

