Nos basketteurs se sont inclinés en finale (15-20) face à des Argentins très adroits à distance, aux Jeux Olympiques de la Jeunesse, à Buenos Aires.

Le rêve de titre olympique s'est malheureusement évanoui, ce mercredi soir, pour notre équipe masculine de basket-ball 3x3, battue en finale par l'Argentine sur le score de 15-20. Devant un public très nombreux et vraiment bruyant, massé derrière le panneau, notre jeune quatuor s'est incliné face à des Argentins particulièrement adroits à distance.

Après cinq minutes, pourtant, la Belgique tenait encore la dragée haute à l'Argentine, menant sur le score de 7-8. Mais c'est précisément à ce moment que les Argentins déclenchèrent leurs tirs à deux points pour mener 7-12, puis 10-15. Et même 10-17... La nervosité s'empara, alors, des joueurs d'un côté comme de l'autre et le match devint très rugueux. Malgré quoi, les Belges tentèrent leur va-tout en tirant eux aussi à distance, mais ils ne purent réduire l'écart. Score final: 15-20 !

Auparavant, en demi-finales, la Belgique avait battu la Slovénie et s'était donc qualifiée pour cette finale de basket-ball 3x3. Notre quatuor composé de Sasha Deheneffe, Sam Hofman, Moussa Noterman et Ferre Vanderhoydonck s'était imposé contre les Slovènes sur le score de 14-12 lors d'une rencontre serrée et indécise jusqu'au bout. Aucune des deux équipes n'était, en effet, parvenue à prendre un avantage de plus de deux points lors de cette demi-finale !

Cette compétition olympique se disputait sous un format particulier, n'ayant rien à voir avec le basket-ball traditionnel. "Il s'agit d'un trois contre trois, sur un seul panneau. Disons que c'est moins tactique, mais plus instinctif. Il n'y a pas de schémas. Je dirais que cette compet' se rapproche du streetball. Et la Belgique s'en sort bien..." explique Sasha Deheneffe, le fils de Marc, ancien excellent joueur de Braine et Malines, entre autres...

Au programme, il y avait quatre matches de poule, que nos basketteurs ont remportés. Versée dans la poule D, la Belgique a ainsi battu la Lettonie (18-16) et le Kazakhstan (20-9), le mercredi 10 ; puis, le Kyrgyzstan (21-11) et l'Italie (18-16), le dimanche 14. En quarts de finale, les Belges ont aisément éliminé le Brésil sur le score de 21-10, ce mardi 16, pour avoir le droit de disputer les demi-finales contre la Slovénie.

Le bilan provisoire de la délégation belge est de sept médailles. Avant la médaille d'argent de notre équipe masculine de basket-ball 3x3, la Belgique comptait, en effet, l'or de Maite Beernaert en athlétisme (longueur), l'argent de Badr Achab en taekwondo (-73 kg) et de Jules Vangeel en kayak (K1), le bronze d'Alessia Corrao en judo (-63 kg), l'argent, encore, de Simon Morssinkhof en équitation (par équipes) et le bronze, toujours, de Julien Carraggi en badminton (par équipes). Sans compter de nombreuses places d'honneur comme, en escrime, avec Jolien Corteyn (sabre) et Axelle Wasiak (épée) ou, en voile, avec Henri Demesmaeker et Frédérique van Eupen (Nacra 15), tous au pied du podium.