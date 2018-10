Quatre médailles et de très nombreuses places d'honneur à Buenos Aires.

Après six jours de compétition aux Jeux Olympiques de la Jeunesse, qui se disputent à Buenos Aires, le bilan de nos sportifs est très satisfaisant. À commencer avec les quatre médailles jusqu'ici décrochées par nos jeunes : l'argent de Badr Achab en taekwondo (-73 kg), le bronze d'Alessia Corrao en judo (-63 kg), l'argent, encore, de Simon Morssinkhof en équitation (par équipes) et le bronze, toujours, de Julien Carraggi en badminton (par équipes). Pour le reste, les Belges ont terminé à de très nombreuses places d'honneur.

Et ce n'est certainement pas terminé ! Ainsi, en voile, Henri Demesmaeker et Frédérique van Eupen abordent en troisième position la dernière régate au programme, ce samedi, en Nacra 15. Notre duo compte, en effet, 41 points, pour 31 à l'Argentine et... 41, aussi, aux Pays-Bas. La France suit avec 43 unités, l'Allemagne pointant au cinquième rang avec 61.

À noter également l'excellente performance, en athlétisme, de Louis Vandermessen, troisième du 2.000 m steeple, en 5.46.07 (nouveau record), derrière l'Éthiopien Sime et le Tunisien Kadri. Particularité de ces JOJ 2018 : Louis devra prendre part, lundi, à une épreuve de cross-country (4 km) pour confirmer et, peut-être améliorer, son podium. On croise les doigts !

À mi-parcours de ces JOJ 2018, voici donc le relevé, sport par sport par ordre alphabétique, des performances belges... Une mention à nos escrimeuses, Jolien Corteyn et Axelle Wasiak, toutes deux quatrième et donc logiquement déçues. Mais très prometteuses...

Aviron (Skiff F) : Caitlin Govaert 10e.

Badminton (Simple H / Mixte) : Julien Carragi 9e / 3e.

Breakdance (Indiv. H / Mixte) : Olivier Warner 9e / 9e.

Équitation (Équipes H) : Simon Morssinkhof 3e.

Escrime (Sabre F / Mixte) : Jolien Corteyn 4e / 6e.

Escrime (Épée F / Mixte) : Axelle Wasiak 4e / 4e.

Golf (Indiv. H) : Jean de Wouters d'Oplinter 22e.

Golf (Indiv. F) : Margaux Appart 22e.

Gym. (All around / Équipes H) : Ward Claeys 10e / 4e.

Judo (-63 kg / Mixte) : Alessia Corrao 3e / 5e.

Roller (Indiv. H) : Jason Suttles 10e.

Taekwondo (-73 kg) : Badr Achab 2e.

Tennis (Simple / Double H) : Arnaud Bovy 17e / 9e.

Tir (Pistolet 10 m H / Mixte) : Jérôme Son 14e / 4e.

Triathlon (Indiv. H / Mixte) : Rik Malcorps 24e / 5e.

Triathlon (Indiv. H / Mixte) : Hanne Peeters 10e / 4e.