L'Anversois de 16 ans s'est imposé à l'Ukrainien Ovchynnikov pour monter sur le podium et offrir à la Belgique une huitième médaille aux Jeux Olympiques de la Jeunesse.

Et de huit pour la Belgique ! Après l'argent de notre équipe masculine de basket-ball 3x3, Senna Roos a décroché la médaille de bronze en tir à l'arc ! L'Anversois de 16 ans a battu l'Ukrainien Ovchynnikov sur le score de 7-3 (sets) ou 138-135 (points). Une superbe récompense pour ce jeune archer particulièrement prometteur...

Son parcours... En seizièmes de finale, Senna Roos a battu Rezowan (Bangladesh) sur le score de 6-5. En huitièmes, notre compatriote a éliminé le Turc Ak (7-1) et, en quarts, le Sud-Coréen Song (7-1). Mais il s'est, alors, incliné en demis, face à l'Indien Akash (0-6), se retrouvant ainsi en finale pour la médaille de bronze, contre l'Ukrainien Ovchynnikov...

Au soir de l'avant-dernier jour de ces JOJ 2018, le bilan de la délégation belge est de huit médailles. Outre le bronze de notre tireur à l'arc, la Belgique compte, en effet, l'or de Maite Beernaert en athlétisme (longueur), l'argent de Badr Achab en taekwondo (-73 kg) et de Jules Vangeel en kayak (K1), le bronze d'Alessia Corrao en judo (-63 kg), l'argent, encore, de Simon Morssinkhof en équitation (par équipes) et le bronze, toujours, de Julien Carraggi en badminton (par équipes). Et, bien sûr, l'argent de notre équipe masculine de basket-ball 3x3, battue en finale, ce mercredi soir, par l'Argentine sur le score de 15-20. Sans compter de nombreuses places d'honneur comme, en escrime, avec Jolien Corteyn (sabre) et Axelle Wasiak (épée) ou, en voile, avec Henri Demesmaeker et Frédérique van Eupen (Nacra 15), tous au pied du podium.