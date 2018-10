Le Limbourgeois de 18 ans a participé à l'épopée du Team Europe en saut d'obstacles.

Après la Liégeoise de 16 ans Alessia Corrao en judo, Simon Morssinkhof (Équitation) a offert une deuxième médaille à la délégation belge engagée aux Jeux Olympiques de la Jeunesse, à Buenos Aires.

Le Limbourgeois de 18 ans, médaillé de bronze en individuel aux Championnats d'Europe, a décroché l'argent avec le Team Europe. Au terme de deux tours qualificatifs disputés, ces lundi et mardi, la finale opposait l'Europe à l'Amérique du Nord. Et cette dernière l'a emporté, s'offrant l'or. L'Afrique a complété le podium avec le bronze… L'équipe européenne se composait de Simon Morssinkhof, Giacomo Casadei (Ita), Vince Jarmy (Hon), Rowen van de Mheen (P-B) et Jack Whitaker (G-B).