Henri Demesmaeker et Frédérique van Eupen terminent quatrième en Nacra 15.

Terrible désillusion, ce samedi, à Buenos Aires, pour Henri Demesmaeker et Frédérique van Eupen (Voile) ainsi que pour leur coach Sebbe Godefroid ! Nos compatriotes ont, en effet, terminé à la quatrième place, la pire, en Nacar 15 aux Jeux Olympiques de la Jeunesse.

Avant la Medal Race, notre duo était troisième, comptant 41 points, pour 31 à l'Argentine (première) et... 41, aussi, aux Pays-Bas (deuxième). La France suivait avec 43 unités, l'Allemagne pointant au cinquième rang avec 61. Mais notre porte-drapeau à la cérémonie d'ouverture et sa partenaire ont été crédités de 8 points lors de cette dernière régate, pour 1 seulement à la France qui a décroché la médaille d'argent, derrière l'Argentine. Les Pays-Bas, avec 4 unités en finale, se classent troisième et prennent la médaille de bronze.

Le classement final : 1. Argentine 37 pts ; 2. France 42 ; 3. Pays-Bas 45 ; 4. Belgique 49 ; 5. Allemagne 70.

Champions d'Europe et du Monde juniors, Henri (17 ans), de Knokke, et Frédérique (16 ans), d'Ekeren, figuraient parmi nos meilleurs espoirs de médaille lors de ces JOJ 2018. Et leur déception est énorme, à la hauteur de leur ambition.

Après six jours de compétition, le bilan de la délégation belge est de quatre médailles. Avant l'espoir déçu en voile, la Belgique comptait l'argent de Badr Achab en taekwondo (-73 kg), le bronze d'Alessia Corrao en judo (-63 kg), l'argent, encore, de Simon Morssinkhof en équitation (par équipes) et le bronze, toujours, de Julien Carraggi en badminton (par équipes). Pour le reste, nos représentants ont terminé à de nombreuses places d'honneur.