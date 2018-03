Kim Jong Un s'est engagé à envoyer des délégations de Corée du Nord aux JO de 2020 et de 2022, a indiqué samedi le président du Comité international olympique (CIO), après une rare rencontre avec le dirigeant nord-coréen à Pyongyang.

"Ils nous ont annoncé qu'ils participeront aux Jeux olympiques de Tokyo 2020 et aux Jeux olympiques d'hiver de Pékin 2022", a déclaré Thomas Bach à la presse à l'aéroport de Pékin, évoquant un entretien "fructueux" la veille avec M. Kim. Les jeux Olympiques d'hiver, qui se sont tenus à PyeongChang (Corée du Sud) du 9 au 25 février, ont été l'occasion d'un rapprochement considérable entre le Sud et le Nord isolé, qui doit déboucher sur une rencontre le 27 avril entre le dirigeant nord-coréen et le président sud-coréen Moon Jae-in.

Ce sommet doit être suivi par un face-à-face historique entre Kim Jong Un et le président américain Donald Trump en mai. Le président du CIO est arrivé jeudi matin en Corée du Nord pour une visite historique de trois jours qui s'achève samedi et fait suite à une invitation du Comité national olympique nord-coréen.

Lors de sa rencontre avec Thomas Bach, Kim Jong Un a déclaré que les JO de PyeongChang - qui ont permis à des sportifs des deux Corées de défiler ensemble et à une équipe féminine unie, rassemblant des Nord et des Sud-Coréennes, de participer au tournoi de hockey sur glace, avaient "ouvert un nouveau chapitre dans la détente entre le Nord et le Sud", a rapporté l'agence de presse officielle nord-coréenne KCNA. Le leader nord-coréen "a estimé que les relations glaciales entre le Nord et le Sud ont connu un brusque dégel à l'occasion des JO et que le mérite en revenait aux efforts déployés par le CIO", a ajouté l'agence officielle nord-coréenne.