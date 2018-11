Encouragée par la Ministre du Budget Sophie Wilmès, une importante délégation de sportifs belges a quitté la Belgique, ce samedi, pour rejoindre le Club La Santa de Lanzarote, aux Îles Canaries, pour le traditionnel stage multidisciplinaire annuel organisé par le Comité Olympique et Interfédéral Belge.

Tous les athlètes s'y prépareront en vue des Jeux Olympiques de Tokyo en 2020.

Pas moins de onze sports seront rassemblés jusqu'au 24 novembre : l'athlétisme, la gymnastique, le judo, le kayak, le tir aux clays, l'aviron, le tennis, le triathlon, le cyclisme, la natation et la voile. L'accent sera mis sur l'entraînement et le teambuilding.

Parmi les athlètes se trouvent Emma Plasschaert, championne du monde de voile, les relais 4x400 m féminin et masculin, ou encore les médaillés de bronze de Rio 2016 Jolien D'hoore (cyclisme) et Dirk Van Tichelt (judo). Ils sont accompagnés par des coaches, des experts de haut niveau et des membres du COIB.

"C'est essentiel pour l'esprit d'équipe du Team Belgium que les athlètes de différents sports fassent des stages ensemble", a déclaré Philippe Vander Putten, CEO du COIB. "Les athlètes et leurs coaches trouvent ça aussi important. La preuve, cette année, plus de 50 sportifs issus de 11 sports ont répondu positivement à notre invitation au stage à Lanzarote."