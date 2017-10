À voir le nombre de jeunes entrer et sortir à hauteur du n°37, on ne peut s’empêcher de penser que la rue du Désert, à Tournai, porte mal son nom ! Car elle est tout sauf déserte en ce vendredi soir, à l’entrée du bâtiment marqué du sigle JTN pour… Judo Top Niveau, le club de Lois Petit. Ouverte, la porte laisse voir la vitrine où sont entassés tous les trophées et entendre les directives de l’entraîneur, Bernard Tambour. Quelques parents sont attablés, avec un café ou un soft, les yeux rivés vers la salle parce qu’à cette heure-là, a lieu l’entraînement des petits.

(...)

>>>> Bernard, le coach : "Elle est très mature"

>>>> Laetitia, l’heureuse maman: "C’est une bosseuse !"