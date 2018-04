Cédric Taymans a emmené à Tel-Aviv huit judokas francophones au sein d’une délégation forte de quatorze Belges.

Comme tous les lundis, quand ils ne sont pas en stage ou en compétition, les élites francophones ont rendez-vous de 10 à 12 h, à Limal, pour l’entraînement. À quelques jours des Championnats d’Europe, la séance dirigée par Cédric Taymans est logiquement plus light que d’habitude. L’essentiel de la préparation qui a mené Toma Nikiforov et Cie en Russie, en Hongrie et, tradition oblige, à… Jodoigne est terminé. Le DT est le premier à sortir de la salle.

Le temps de se changer, il est prêt à évoquer cet Euro 2018 en Israël où la Belgique présente une délégation forte de quatorze judokas, dont huit francophones…

