Le Bruxellois a pris une éclatante revanche sur le Russe Bilalov...

Toma Nikiforov s'est qualifié pour les demi-finales des Championnats d'Europe, ce samedi, à Tel Aviv. Opposé en quarts des -100 kg au Russe Bilalov qui l'avait privé de la médaille d'or, en octobre, à Abou Dhabi, suite à une décision arbitrale douteuse, Toma a pris une éclatante revanche en balançant son adversaire après seulement... 48 secondes de combat ! Autant dire que le Russe n'a rien vu venir. En demis, notre compatriote rencontrera le Biélorusse Mukete, n°50 mondial, surprenant vainqueur du Géorgien Liparteliani, n°1 mondial. Attention : les deux judokas ne se sont jamais rencontrés...

Auparavant, Toma avait écarté l'Italien Loporchio, n°34 mondial, en plaçant deux bons mouvements coup sur coup. Opposé, ensuite, au Lituanien Bauza, n°108, notre compatriote avait dû patienter jusqu'à la prolongation pour en venir à bout. Pensant surtout à défendre face au Bruxellois, Bauza n'avait encaissé que deux pénalités dans le temps réglementaire, mais était toujours debout ! Après vingt-quatre secondes de golden score, Toma trouva, néanmoins, l'ouverture pour le renverser et se qualifier pour les quarts de finale.

En -90 kg, Joachim Bottieau a aisément éliminé, au premier tour, le modeste Chypriote Kroussaniotakis sur une immobilisation avortée, d'abord, un superbe mouvement, ensuite. Mais le Hennuyer s'est incliné au deuxième, face au Géorgien Margiani, une vieille connaissance... Les deux judokas s'étaient, en effet, déjà rencontrés en 2015, alors qu'ils combattaient en -81 kg, et le Géorgien s'était imposé. Face à ce judoka de 24 ans, Jo a livré un âpre combat, son adversaire cassant la moindre de ses tentatives. Et les deux hommes se retrouvèrent ainsi à la prolongation avec, chacun, deux pénalités... Acharnée, la lutte se poursuivit et ce fut finalement le Géorgien qui trouva l'ouverture. Dommage pour un Joachim Bottieau courageux, mais qui avait quand même affaire à un habitué des podiums internationaux, encore médaillé de bronze au dernier Mondial.

En -100 kg, Benjamin Harmegnies n'a pu franchir le cap du premier tour, face au robuste Bosnien Sadikovic. Là aussi, le combat fut d'une incroyable dureté et ce ne fut qu'après 1'24 en prolongation que Benja se vit adresser une troisième pénalité. Fatale...

En -78 kg, Sophie Berger avait la redoutable tâche de défier la Néerlandaise Stevenson, n°6 mondial. Et la Liégeoise, montée de cette catégorie à l'aube de la saison, n'a pas démérité, même si elle s'est inclinée sur deux mouvements de son adversaire.