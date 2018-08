La Liégeoise s'est inclinée en finale, face à la Néerlandaise Lucassen...



Pas de chance pour Sophie Berger, ce dimanche, à Minsk, où la Liégeoise disputait sa première finale sur la scène européenne en -78 kg. Pénalisée à trois reprises face à la Néerlandaise Lucassen, Sophie a dû se contenter de la médaille d'argent. Après le bronze à Rome, à Varsovie et à Uster, en début de saison, Sophie Berger avait connu un creux avec des éliminations précoces lors de l'Euro, à Tel Aviv, puis à Madrid.



S'inclinant également au premier tour, cet été, à Zagreb et à Budapest, Sophie doit quand même s'être rassurée en Biélorussie tant elle s'est montrée expéditive, éliminant la Kazakhe Shegenova après 0'28, l'Australienne Wallis, après 0'20, et la Néerlandaise Groenwold, après 1'20, pour atteindre la finale pour l'or. Sa première... Face à la Néerlandaise, accrocheuse, Sophie Berger n'est pourtant pas parvenue à imposer son judo, preuve qu'il y a, malgré tout, encore du boulot. Mais quoi que plus normal à 21 ans !



Avec cette médaille d'argent, la Liégeoise a terminé en beauté le week-end des Belges engagés en Biélorussie où Mina Libeer (-57 kg) et Jorre Verstraeten (-60 kg) ont décroché l'argent et le bronze. Libeer s'est hissée en demi-finales en battant l'Autrichienne Theodorakis et l'Allemande Müller avant d'écarter une autre Allemande, Starke.



Mais, en finale, Mina s'est inclinée face à la Polonaise Kowalczyk qui avait déjà éliminé... Myriam Blavier au deuxième tour. Verstraeten a, lui, éliminé l'Ouzbek Baratov, le Kazakh Seilkhan et le Néerlandais Koffijberg avant de se voir priver de la finale par l'Ouzbek Lutfillaev. Mais Jorre s'est consolé en battant le Turc Kaba pour le bronze.