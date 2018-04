La Hennuyère s'est inclinée pour la médaille de bronze face à la Serbe Nikolic...

On attendait Charline Van Snick et c'est Anne-Sophie Jura qui a signé un superbe parcours, ce jeudi, à Tel Aviv, où elle a malheureusement terminé au pied du podium, ne trouvant pas la juste récompense de ses efforts et, surtout, de sa patience, elle qui fut gravement blessée au genou, il y a deux ans, et encore à l'orteil, en début de saison. Mais nul doute qu'Anne-So y trouvera la motivation pour poursuivre sur sa lancée en vue de Tokyo 2020.

Après avoir écarté la Néerlandaise Gersjes, Anne-Sophie est sortie victorieuse d'un combat rocambolesque face à l'Espagnole Figueroa. Menant de deux pénalités, notre compatriote vit son adversaire recevoir un avantage qu'elle pensait être le sien. Et ce, pendant une minute ! Ce n'est qu'au terme du combat que l'arbitre se rendit compte de l'erreur au marquoir... Après s'être vu attribuer le fameux avantage et donc la victoire, Anne-So se les vit retirer !

Engagée dans une prolongation aussi délicate physiquement que mentalement, notre poids plume n'était pas au bout de ses surprises puisque l'Espagnole crut avoir gagné quand l'arbitre lui attribua (encore) un avantage, aussi vite annulé par la vidéo. Il n'y a pas qu'en football qu'on peut revenir sur une action... Finalement, après 3'57, notre compatriote réussit à immobiliser son adversaire pour s'imposer. Au bout d'un fameux suspense.

En quarts de finale, Anne-Sophie Jura dut, alors, s'incliner, des oeuvres de la Russe Dolgova, n°3 mondial. Mais elle se rattrapa, en repêchages, éliminant la Slovène Stangar pour avoir le droit de disputer le bronze à la Serbe Nikolic, n°6 mondial, contre laquelle elle s'est donc inclinée avec les honneurs, immobilisée à son tour, en prolongation !