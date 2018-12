Tous deux n°9 mondial, Matthias Casse (-81 kg) et Charline Van Snick (-52 kg) seront nos seuls représentants mi-décembre, à Guangzhou. Malgré quelques désistements, Sami Chouchi, Anne-Sophie Jura et Roxane Taeymans ne figurent malheureusement pas parmi le Top 16 mondial !

Douche froide, voire glaciale, pour Sami Chouchi (-81 kg), Anne-Sophie Jura (-48 kg) et Roxane Taeymans (-70 kg) qui ont espéré jusqu'à la dernière minute l'un ou l'autre désistement leur permettant de participer au Masters, mi-décembre, à Guangzhou, une compétition réunissant (en principe...) le Top 16 mondial dans chaque catégorie.

Pointant au 18e rang en -81 kg, Sami n'a vu qu'un nom, celui du Japonais Fujiwara (n°3 mondial), tomber de la liste des engagés. Vice-champion d'Europe, fin avril, à Tel Aviv, le Bruxellois est donc le premier non-qualifié...

Pareil pour Anne-Sophie Jura (-48 kg), même si la Hennuyère partait de beaucoup plus loin puisqu'elle pointe actuellement à la 26e place. Les absences de plusieurs ténors de la catégorie, à commencer par la Japonaise Tonaki (n°1 mondial), mais aussi la Kazakh, la Sud-Coréenne et quelques autres, n'ont hélas ! pas permis à Anne-So d'intégrer ce fameux Top 16 ! Vraiment dommage pour elle...

Classée 22e au ranking en -70 kg, Roxane Taeymans n'a pas non plus décroché le précieux sésame, la Hongroise Gercsak (n°18 mondial) étant la dernière repêchée...

Du coup, Matthias Casse (9e en -81 kg) et Charline Van Snick (9e en -52 kg) seront les deux seuls Belges à pouvoir s'aligner sur les tatamis chinois lors de ce Masters (les 15 et 16 décembre, à Guangzhou), une compétition rapportant énormément de points (bonus) au classement mondial et... olympique !