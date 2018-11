La Liégeoise de 21 ans a battu l'expérimentée Suédoise Bernholm, n°7 mondial, en -70 kg. Les autres Belges ont été beaucoup moins heureux...

Gabriella Willems a signé un superbe parcours, ce samedi, au Grand Prix de La Haye, où la Liégeoise de 21 ans a décroché la médaille de bronze aux dépens de la Suédoise Bernholm, n°7 mondial, marquant les esprits tout au long de la journée en -70 kg. Dès son entrée en lice, Gaby a, en effet, confirmé qu'elle a franchi un palier cette saison, sa première en seniors, surtout après sa médaille d'argent, mi-octobre, à Cancun.

Elle s'est, d'abord, débarrassée de la Polonaise Wroblewska sur une clé de bras, à mi-combat, avant de résister à la fougue de l'Espagnole Bernabeu, échappant également à une immobilisation alors qu'elle avait marqué d'emblée.

Arrivée en quarts de finale, la jeune Liégeoise a, alors, subi la loi de la Britannique Conway, n°10 mondial, médaillée de bronze olympique en 2016, à Rio, et d'argent européenne en 2018, à Tel Aviv. Âgée de 31 ans, celle-ci a laissé parler son expérience et sa puissance en plaquant Gaby au sol pour l'immobiliser (encore) et, cette fois, notre compatriote n'a pas réussi à s'en sortir.

Repêchée, Gabriella Willems a, alors, écarté l'Italienne Bellandi qui avait, auparavant, offert une formidable résistance à la Brésilienne Portela, n°3 mondial. Mais Gaby ne s'est jamais laissée impressionnée pour avoir le droit de combattre pour le bronze, une médaille qu'elle a finalement décrochée. Après Varsovie et Cancun, il s'agit là de sa troisième cette saison !

Les autres Belges engagés, ce samedi, lors de ce Grand Prix, ont été moins heureux.

En -73 kg, Dirk Van Tichelt semblait bien parti après ses victoires face à l'Estonien Pertelson et à l'Ukrainien Kanivets, mais il a été stoppé par le Hongrois Ungvari en prolongation, la deuxième du jour pour l'Anversois qui joue décidément de malchance.

En -81 kg, Sami Chouchi était exempté du tour initial et paraissait lui aussi dans un bon jour après un succès convaincant face au Tchèque Petr. Mais le Bruxellois s'est, ensuite, laissé surprendre par le Néerlandais Heijman alors qu'il menait à vingt secondes de la fin.

En -70 kg, Roxane Taeymans a, elle, joué avec son bonheur. Après sa victoire, délicate, contre la Chinoise Sun, l'Anversoise s'est vu pénaliser à trois reprises face à la Néerlandaise, tout heureuse de s'imposer ainsi à notre compatriote, pourtant favorite...