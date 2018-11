Aucun de nos cinq compatriotes engagés ce samedi n'est parvenu à franchir le deuxième tour alors que les Japonais ont trusté les médailles...

Journée noire pour le judo belge, ce samedi, à Osaka, où aucun de nos cinq compatriotes n'est parvenu à franchir le cap du deuxième tour. Pire : nos trois représentants masculins (et non des moindres...) ont été sortis d'emblée ! Une mauvaise tradition pour la Belgique au Pays du Soleil levant où seul Toma Nikiforov (-100 kg) a stoppé, l'an dernier, la spirale infernale en décrochant le bronze, cinq ans après Amélie Rosseneu (-48 kg), aujourd'hui naturalisée Israélienne. À l'époque, Rosseneu succédait, elle, à une certaine Charline Van Snick, également médaillée de bronze en 2011 (!), mais absente cette année.

En -73 kg, Dirk Van Tichelt n'a jamais été très heureux face aux Japonais, ce qui s'est vérifié puisqu'il s'est incliné face à Masashi Ebinuma, n°65 mondial, lequel figurait aux côtés de l'Anversois sur la troisième marche du podium olympique en 2016, à Rio.

En -81 kg, Matthias Casse et Sami Chouchi étaient tous deux exemptés du tour initial, mais ils sont, l'un et l'autre, tombés au suivant. L'Anversois a été battu par le Suédois Martin Pacek, n°59 mondial, et le Bruxellois, par le Sud-Coréen Seungsu Lee, n°26...

Côté féminin, Mina Libeer (-57 kg) et Roxane Taeymans (-70 kg) n'ont guère brillé non plus, même si elles ont quand même toutes deux gagné leur premier combat.

Ainsi, Mina s'est imposée face à la Kazakhe Sevara Nishanbayeva, n°25 mondial, avant de s'incliner, des oeuvres de la Sud-Coréenne Yougeong Kwon, n°8 ! Quant à Roxane, elle a écarté la Chinoise Hongyan Liu, n°80 mondial, avant de subir la loi de la Vénézuélienne Elvismar Rodriguez, n°16. Pas de quoi trop se réjouir, néanmoins...

Place, désormais, au stage de trois semaines à Tokyo pour l'ensemble de nos élites !