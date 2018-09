Lois Petit n'a pas laissé passer sa chance, ce jeudi, à Sofia, où la Tournaisienne est devenue championne d'Europe juniors !

Arrivée en finale des -44 kg face à la Croate Puljiz au terme d'une formidable journée, Lois a décroché l'or, le seul métal manquant, jusqu'ici, à son palmarès. Déjà bien étoffé pour une judoka de 19 ans, le tableau de chasse de la protégée de Bernard Tambour (ravi...), au Judo Top Niveau, comptait trois médailles : une de bronze (2016) et une d'argent (2017) à l'Euro ainsi qu'une autre, de bronze, au Mondial (2017).

Mais pas encore l'or tant recherché par tous les champions de la trempe de Lois Petit.

Actuelle n°3 mondiale, derrière une Ouzbekhe (absente) et une Japonaise, notre compatriote a marqué cette première journée des Championnats d'Europe, remportant tous ses combats par ippon ! Le premier face à l'Ukrainienne Balaban, également médaillée l'an dernier à l'Euro et au Mondial ( !), le deuxième contre l'Azérie Hamidova et le troisième, en demi-finale, face à la Turque Sayma. Trois combats au cours desquels Lois a laissé parler son immense talent, attaquant à gauche, à droite, au sol avec immobilisation et clé de bras.

Du grand art !

Mais Lois Petit a prouvé, en finale, qu'elle avait également d'incroyables ressources mentales. Menée par la Croate Puljiz jusqu'à une trentaine de secondes de la fin du combat, la Belge a réussi, d'abord à renverser son adversaire, puis à l'immobiliser...